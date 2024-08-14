https://ria.ru/20240814/yazyk-1966254131.html

Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине

Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине - РИА Новости, 14.08.2024

Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине

Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:03

2024-08-14T19:03

2024-08-14T19:03

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александр вулин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии Александра Вулина, сообщили в МИД РФ. Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве. "Подчеркнута необходимость пресечения деятельности киевского режима по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240813/serbiya-1965838665.html

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украинская православная церковь, сергей лавров, александр вулин, сербия, украина, россия, в мире