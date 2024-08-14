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Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
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19:03 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/yazyk-1966254131.html
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине
Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:03
2024-08-14T19:03
украинская православная церковь
сергей лавров
александр вулин
сербия
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россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии Александра Вулина, сообщили в МИД РФ. Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве. "Подчеркнута необходимость пресечения деятельности киевского режима по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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украинская православная церковь, сергей лавров, александр вулин, сербия, украина, россия, в мире
Украинская православная церковь, Сергей Лавров, Александр Вулин, Сербия, Украина, Россия, В мире
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине

Лавров и вице-премьер Сербии отметили важность защиты русского языка на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии Александра Вулина, сообщили в МИД РФ.
Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве.
"Подчеркнута необходимость пресечения деятельности киевского режима по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Украинская православная церковьСергей ЛавровАлександр ВулинСербияУкраинаРоссияВ мире
 
 
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