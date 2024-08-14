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Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине
Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:03
2024-08-14T19:03
2024-08-14T19:03
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Необходимость пресечения уничтожения Киевом русского языка, канонической УПЦ подчеркнули на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера Сербии Александра Вулина, сообщили в МИД РФ. Встреча главы МИД и вице-премьера состоялась в среду в Москве. "Подчеркнута необходимость пресечения деятельности киевского режима по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240813/serbiya-1965838665.html
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украинская православная церковь, сергей лавров, александр вулин, сербия, украина, россия, в мире
Украинская православная церковь, Сергей Лавров, Александр Вулин, Сербия, Украина, Россия, В мире
Лавров и Вулин отметили важность защиты русского языка на Украине
Лавров и вице-премьер Сербии отметили важность защиты русского языка на Украине