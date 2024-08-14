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Премьер Японии не стал отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП
Премьер Японии не стал отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП - РИА Новости, 14.08.2024
Премьер Японии не стал отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, заявивший о намерении не выдвигаться на второй срок на посту председателя правящей в стране Либерально-демократической... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:29
2024-08-14T06:29
2024-08-14T06:29
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япония
фумио кисида
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, заявивший о намерении не выдвигаться на второй срок на посту председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), не стал отвечать на вопрос журналистов о наиболее подходящей, по его мнению, кандидатуре на пост следующего главы партии. "Тот, кто только что заявил, что не будет выдвигаться на выборах, должен воздержаться от каких-либо заявлений. Я надеюсь, что следующим председателем будет тот, кто не обратит вспять настрой на проведение реформ для разрешения проблемы вокруг политических средств и восстановит доверие к политике", - подчеркнул Кисида. Ранее в среду действующий премьер в ходе экстренно созванной пресс-конференции подтвердил, что не станет выдвигать свою кандидатуру но выборах председателя правящей партии. Кисида пояснил, что для демонстрации новой ЛДП первым важным шагом будет для него отойти в сторону. При этом, по словам главы правительства, он намерен остаться в политике и "поддерживать нового главу партии". В сентябре пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председателем которой в настоящее время является Кисида. Его рейтинг уже несколько месяцев держится на рекордно низком уровне. Победитель станет следующим премьер-министром страны.
https://ria.ru/20240807/yaponiya-1964551741.html
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в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Премьер Японии не стал отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП
Премьер Японии Кисида не стал называть кандидата на пост главы правящей партии
ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, заявивший о намерении не выдвигаться на второй срок на посту председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), не стал отвечать на вопрос журналистов о наиболее подходящей, по его мнению, кандидатуре на пост следующего главы партии.
"Тот, кто только что заявил, что не будет выдвигаться на выборах, должен воздержаться от каких-либо заявлений. Я надеюсь, что следующим председателем будет тот, кто не обратит вспять настрой на проведение реформ для разрешения проблемы вокруг политических средств и восстановит доверие к политике", - подчеркнул Кисида.
Ранее в среду действующий премьер в ходе экстренно созванной пресс-конференции подтвердил, что не станет выдвигать свою кандидатуру но выборах председателя правящей партии. Кисида пояснил, что для демонстрации новой ЛДП первым важным шагом будет для него отойти в сторону.
При этом, по словам главы правительства, он намерен остаться в политике и "поддерживать нового главу партии".
В сентябре пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председателем которой в настоящее время является Кисида. Его рейтинг уже несколько месяцев держится на рекордно низком уровне. Победитель станет следующим премьер-министром страны.