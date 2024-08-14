https://ria.ru/20240814/yaponiya-1966068874.html

Премьер Японии подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы партии

Премьер Японии подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы партии - РИА Новости, 14.08.2024

Премьер Японии подтвердил, что не будет участвовать в выборах главы партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах председателя правящей... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:47

2024-08-14T05:47

2024-08-14T10:01

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 14 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида официально заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах председателя правящей Либерально-демократической партии. "На предстоящих выборах важно продемонстрировать новую Либерально-демократическую партию людям. Для этого необходимы прозрачные и открытые выборы и свободные и открытые обсуждения, в ходе которых партия сможет продемонстрировать, что она изменится. Поэтому первый очевидный шаг — это чтобы я отошел в сторону. Я не буду участвовать в предстоящих выборах председателя", — сказал он на пресс-конференции. При этом Кисида добавил, что намерен оставаться в политике и поддерживать нового главу партии. Конкретную кандидатуру на роль своего сменщика он назвать отказался."Тот, кто только что заявил, что не будет выдвигаться на выборах, должен воздержаться от каких-либо высказываний. Я надеюсь, что следующим председателем будет тот, кто не обратит вспять настрой на проведение реформ <…> и восстановит доверие к политике", — добавил премьер.О том, что Кисида решил не идти на второй срок, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах. По сведениям агентства, премьер якобы заявил, что "кому-то нужно взять на себя ответственность" за скандал вокруг сокрытия части пожертвований, полученных фракциями ЛДП. Этот скандал в свое время стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям министра и трем членам руководства партии, а также привел к роспуску большинства фракций ЛДП. Прокуратура возбудила уголовные дела на десять человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. Внутрипартийным дисциплинарным мерам вплоть до требования выйти из партии подверглись 39 депутатов от ЛДП. На этом фоне рейтинг Кисиды уже несколько месяцев держится на рекордно низком уровне. Выборы главы ЛДП запланированы на сентябрь. Победитель станет следующим премьер-министром.Кисида возглавил правительство Японии в октябре 2021 года, сменив на этом посту Ёсихидэ Сугу. Его кабинет отметился попытками оживить стагнирующую экономику с помощью политики "нового капитализма", а также расширением военного сотрудничества с Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. После начала российской военной спецоперации на Украине Кисида ввел санкции против Москвы и предоставил помощь Киеву.

https://ria.ru/20240809/japonija-1965088593.html

https://ria.ru/20240623/yaponiya-1954836638.html

https://ria.ru/20240626/yaponiya-1955504702.html

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в мире, япония, фумио кисида