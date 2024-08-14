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В Японии призвали убедить США в необходимости переговоров по Украине - РИА Новости, 14.08.2024
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04:49 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/yaponiya-1966065453.html
В Японии призвали убедить США в необходимости переговоров по Украине
В Японии призвали убедить США в необходимости переговоров по Украине - РИА Новости, 14.08.2024
В Японии призвали убедить США в необходимости переговоров по Украине
Япония в качестве союзника должна сказать США о необходимости убедить Украину сесть за стол переговоров, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того, бывший... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:49
2024-08-14T04:49
в мире
япония
украина
сша
кадзухико того
фумио кисида
владимир путин
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Япония в качестве союзника должна сказать США о необходимости убедить Украину сесть за стол переговоров, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того, бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также при подготовке визита первого президента СССР Михаила Горбачева в Японию в 1991 году. "Единственное, что еще может сделать Япония, это обратиться к Байдену и Зеленскому и сказать о переговорах. Япония должна сказать "Хватит!", Россия уже многое предложила, чтобы прекратить войну. Для Украины есть в этом тяжелые стороны, но если так будет продолжаться, то случится худшее. Чтобы сохранить целостность Украины как страны, нужна территория и нужен народ. Так сохраните вашу территорию и народ! Убедить Зеленского может Байден. Япония должна сказать Байдену как союзник, что пора сделать первый шаг. Это нужно самой Америке, так как (развал Украины – ред.) будет крупнейшим кризисом для США", - считает экс-дипломат. По его мнению, российско-японские отношения сейчас "развалены". "Но еще есть надежда: Япония не занимается экспортом оружия, которое бы вредило России, и не меняет эту позицию. Если Япония изменит своей позиции не поставлять такое оружие, она не сможет сделать даже тот небольшой вклад, который она все еще может сделать сейчас. Сейчас полноценно восстановить российско-японские отношения невозможно", - сказал Кадзухико Того. Того считает, что если бы Японии удалось убедить США инициировать переговорный процесс с Украиной, это могло бы стать началом восстановления и российско-японских отношений. "Это единственный путь, чтобы восстановить японо-российские отношения. Россия ответит на это с уважением", - считает Того. При этом бывший высокопоставленный дипломат не уверен, что нынешнее руководство Японии может это реализовать. "Вопрос в том, способен ли на это премьер-министр Фумио Кисида. Насколько мне известно, депутат Мунэо Судзуки неоднократно говорил это Кисиде. В других формулировках, чем у меня, но говорил. Премьер-министр выслушал, но так ничего и не произошло. Да, Япония не поставляет летальных вооружений Украине, да, Япония сохраняет свои интересы в энергетической сфере и не повторяет в точности санкции США, но то, о чем я говорю, совсем другое дело. Это вопрос о войне и мире", - заключил Того.
https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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в мире, япония, украина, сша, кадзухико того, фумио кисида, владимир путин
В мире, Япония, Украина, США, Кадзухико Того, Фумио Кисида, Владимир Путин
В Японии призвали убедить США в необходимости переговоров по Украине

Экс-дипломат: Япония должна убедить США в необходимости переговоров по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Япония в качестве союзника должна сказать США о необходимости убедить Украину сесть за стол переговоров, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того, бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.
Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также при подготовке визита первого президента СССР Михаила Горбачева в Японию в 1991 году.
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"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
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"Единственное, что еще может сделать Япония, это обратиться к Байдену и Зеленскому и сказать о переговорах. Япония должна сказать "Хватит!", Россия уже многое предложила, чтобы прекратить войну. Для Украины есть в этом тяжелые стороны, но если так будет продолжаться, то случится худшее. Чтобы сохранить целостность Украины как страны, нужна территория и нужен народ. Так сохраните вашу территорию и народ! Убедить Зеленского может Байден. Япония должна сказать Байдену как союзник, что пора сделать первый шаг. Это нужно самой Америке, так как (развал Украины – ред.) будет крупнейшим кризисом для США", - считает экс-дипломат.
По его мнению, российско-японские отношения сейчас "развалены". "Но еще есть надежда: Япония не занимается экспортом оружия, которое бы вредило России, и не меняет эту позицию. Если Япония изменит своей позиции не поставлять такое оружие, она не сможет сделать даже тот небольшой вклад, который она все еще может сделать сейчас. Сейчас полноценно восстановить российско-японские отношения невозможно", - сказал Кадзухико Того.
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План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Того считает, что если бы Японии удалось убедить США инициировать переговорный процесс с Украиной, это могло бы стать началом восстановления и российско-японских отношений.
"Это единственный путь, чтобы восстановить японо-российские отношения. Россия ответит на это с уважением", - считает Того.
При этом бывший высокопоставленный дипломат не уверен, что нынешнее руководство Японии может это реализовать.
"Вопрос в том, способен ли на это премьер-министр Фумио Кисида. Насколько мне известно, депутат Мунэо Судзуки неоднократно говорил это Кисиде. В других формулировках, чем у меня, но говорил. Премьер-министр выслушал, но так ничего и не произошло. Да, Япония не поставляет летальных вооружений Украине, да, Япония сохраняет свои интересы в энергетической сфере и не повторяет в точности санкции США, но то, о чем я говорю, совсем другое дело. Это вопрос о войне и мире", - заключил Того.
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13 августа, 04:55
 
В миреЯпонияУкраинаСШАКадзухико ТогоФумио КисидаВладимир Путин
 
 
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