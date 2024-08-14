https://ria.ru/20240814/yaponiya-1966064513.html

Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок

Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок - РИА Новости, 14.08.2024

Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок

Действующий премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:27

2024-08-14T04:27

2024-08-14T04:36

япония

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Действующий премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на предстоящих в сентябре выборах главы партии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленные источники в правительственных кругах.По данным агентства, Кисида принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, однако причина такого решения пока не раскрывается.В сентябре пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председателем которой в настоящее время является Фумио Кисида, рейтинг которого уже который месяц держится на рекордно низком уровне. Победитель станет следующим премьер-министром страны.

https://ria.ru/20240810/mid-1965326213.html

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япония, в мире, фумио кисида