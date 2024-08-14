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Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок
Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок - РИА Новости, 14.08.2024
Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок
Действующий премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:27
2024-08-14T04:27
2024-08-14T04:36
япония
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Действующий премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида не будет выдвигаться на второй срок на предстоящих в сентябре выборах главы партии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленные источники в правительственных кругах.По данным агентства, Кисида принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, однако причина такого решения пока не раскрывается.В сентябре пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии Японии, председателем которой в настоящее время является Фумио Кисида, рейтинг которого уже который месяц держится на рекордно низком уровне. Победитель станет следующим премьер-министром страны.
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япония, в мире, фумио кисида
Япония, В мире, Фумио Кисида
Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок
Киодо: Действующий премьер Японии Кисида не будет выдвигаться на второй срок