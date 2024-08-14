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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vzryv-1966229133.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщает в Telegram-канале об очередном взрыве на подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:17
2024-08-14T17:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщает в Telegram-канале об очередном взрыве на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Ранее в среду местное издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в подконтрольном украинской армии городе Запорожье. "Повторные взрывы в Запорожском районе (расположен по берегам реки Днепр вокруг города Запорожье и граничащий с Днепропетровской областью - ред.)", - написал Федоров. В свою очередь местный телеканал "Общественное", ссылаясь на данные назначенной Киевом секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко, сообщил об очередном взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965988306.html
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о взрыве

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщает в Telegram-канале об очередном взрыве на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области.
Ранее в среду местное издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в подконтрольном украинской армии городе Запорожье.
"Повторные взрывы в Запорожском районе (расположен по берегам реки Днепр вокруг города Запорожье и граничащий с Днепропетровской областью - ред.)", - написал Федоров.
В свою очередь местный телеканал "Общественное", ссылаясь на данные назначенной Киевом секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко, сообщил об очередном взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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