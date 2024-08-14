https://ria.ru/20240814/vzryv-1966229133.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 14.08.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщает в Telegram-канале об очередном взрыве на подконтрольной ВСУ... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:17

2024-08-14T17:17

2024-08-14T17:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщает в Telegram-канале об очередном взрыве на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Ранее в среду местное издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в подконтрольном украинской армии городе Запорожье. "Повторные взрывы в Запорожском районе (расположен по берегам реки Днепр вокруг города Запорожье и граничащий с Днепропетровской областью - ред.)", - написал Федоров. В свою очередь местный телеканал "Общественное", ссылаясь на данные назначенной Киевом секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко, сообщил об очередном взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965988306.html

запорожская область

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация