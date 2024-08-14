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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области
Взрыв прогремел в среду в Сумской области на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:12
2024-08-14T17:12
2024-08-14T17:12
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Сумской области на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Сумская область, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Сумской области объявили в 16.34 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумской области
"Зеркало недели": в Сумской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги