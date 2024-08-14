https://ria.ru/20240814/vzryv--1966272326.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:04
2024-08-14T21:04
2024-08-14T21:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
россия
сумы
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
россия
сумы
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, сумы, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Сумы, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Страна": взрыв прогремел в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги