https://ria.ru/20240814/vzryv--1966234633.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области - РИА Новости, 14.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв прогремел в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:31

2024-08-14T17:31

2024-08-14T17:31

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Лубнах в Полтавской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 17.06 (совпадает с мск) в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, полтавская область, россия, украина, в мире