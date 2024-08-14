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Вологодская область ввела допвыплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи

Вологодская область ввела допвыплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 14.08.2024

Вологодская область ввела допвыплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи

Власти Вологодской области ввели дополнительные выплаты врачам и фельдшерам скорой помощи, доплату будут получать 700 медработников, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:18

2024-08-14T19:18

2024-08-14T19:18

вологодская область

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Вологодской области ввели дополнительные выплаты врачам и фельдшерам скорой помощи, доплату будут получать 700 медработников, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. О финансовой поддержке для медицинских работников шла речь в среду на оперативном совещании в правительстве региона. "Вводим в регионе дополнительные выплаты врачам и фельдшерам скорой помощи. Деньги поступят уже в августе. На эти цели из бюджета области направляем 50 миллионов рублей до конца этого года и 120 миллионов рублей ежегодно в последующем. Доплата затронет 700 медицинских работников, в том числе 52 врачей и 648 фельдшеров", - приводит пресс-служба правительства слова Филимонова. Отмечается, что в муниципальных образованиях области доплаты в 50 тысяч рублей получат врачей и 30 тысяч рублей – фельдшеры. В Вологде и Череповце доплаты составят 18,5 тысяч рублей для врачей, 8 тысяч рублей – для фельдшеров. В пресс-службе напомнили, что в Вологодской области с 1 июля на 10% повышена заработная плата неуказным категориям работников бюджетной сферы. За трехлетний период на эти цели планируют направить почти 4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240807/alchevsk-1964723395.html

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вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов