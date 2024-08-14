Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей
Правительство: выплаты пострадавшим в Курской области составят 25 тысяч рублей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства.
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"Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей", — говорится в релизе.
Всего на эти цели направят около 600 миллионов рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Контролировать целевое использование средств поручается МЧС.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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10 августа, 16:37