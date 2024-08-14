https://ria.ru/20240814/vyplata-1966114553.html

Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей

Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024

Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей

Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:30

2024-08-14T11:30

2024-08-14T13:07

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства. "Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей", — говорится в релизе.Всего на эти цели направят около 600 миллионов рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Контролировать целевое использование средств поручается МЧС.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966089999.html

https://ria.ru/20240810/pomosch-1965399358.html

курская область

россия

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины