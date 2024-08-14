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Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 14.08.2024 (обновлено: 13:07 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vyplata-1966114553.html
Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей
Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей
Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:30
2024-08-14T13:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства. &quot;Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей&quot;, — говорится в релизе.Всего на эти цели направят около 600 миллионов рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Контролировать целевое использование средств поручается МЧС.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966089999.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Пострадавшие в Курской области получат единовременно по 25 тысяч рублей

Правительство: выплаты пострадавшим в Курской области составят 25 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства.
«

"Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей", — говорится в релизе.

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Всего на эти цели направят около 600 миллионов рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Контролировать целевое использование средств поручается МЧС.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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