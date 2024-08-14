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Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vsu-1966275097.html
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ
Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:29
2024-08-14T21:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
сша
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines. "По крайней мере некоторые из военных, которых использовал Киев, на самом деле были недавно мобилизованы", - говорится в сообщении. По мнению издания, это указывает на то, что нападение на Курскую область будет их первым боевым опытом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ

New Lines: ВСУ отправили в атаку на Курскую область недавно мобилизованных

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines.
"По крайней мере некоторые из военных, которых использовал Киев, на самом деле были недавно мобилизованы", - говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Житель Курской области рассказал о воровстве военных ВСУ
Вчера, 20:55
По мнению издания, это указывает на то, что нападение на Курскую область будет их первым боевым опытом.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
Вчера, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСША
 
 
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