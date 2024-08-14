https://ria.ru/20240814/vsu-1966275097.html

Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ

Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ

Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:29

2024-08-14T21:29

2024-08-14T21:29

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines. "По крайней мере некоторые из военных, которых использовал Киев, на самом деле были недавно мобилизованы", - говорится в сообщении. По мнению издания, это указывает на то, что нападение на Курскую область будет их первым боевым опытом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

курская область

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша