https://ria.ru/20240814/vsu-1966275097.html
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ
Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:29
2024-08-14T21:29
2024-08-14T21:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных солдат, у которых нет боевого опыта, пишет журнал New Lines. "По крайней мере некоторые из военных, которых использовал Киев, на самом деле были недавно мобилизованы", - говорится в сообщении. По мнению издания, это указывает на то, что нападение на Курскую область будет их первым боевым опытом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
курская область
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24cacd93b8171845aaa3ead723a34e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США
Киев пустил в атаку на Курскую область мобилизованных без опыта, пишут СМИ
New Lines: ВСУ отправили в атаку на Курскую область недавно мобилизованных