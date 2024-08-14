https://ria.ru/20240814/vsu-1966165221.html

Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области

Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота захватили броневик Roshel Senator канадского производства, а также автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:58

2024-08-14T14:58

2024-08-14T15:45

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота захватили броневик Roshel Senator канадского производства, а также автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и связи у украинских военнослужащих, пытавшихся вторгнуться в Курскую область, сообщило Минобороны РФ. "В ходе боя у одного из населенных пунктов военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колёсную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства", - говорится в сообщении. Также морские пехотинцы в качестве трофеев захватили образцы автоматического оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства. Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с захваченной машиной. "Вот что происходит с теми, кто пришёл на русскую землю. Их просто здесь бросили свои же товарищи, не эвакуировали. Никому они здесь не нужны... Вот к нам в гости заехала 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Вот, что с ними произошло, как-то так", - сказал российский военнослужащий, снимая тела ликвидированных украинских боевиков.

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Кадры с машиной Roshel Senator ВСУ, захваченной во время боя в Курской области Морпехи из 810-й бригады Черноморского флота во время боя в Курской области захватили боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства, сообщило Минобороны. 2024-08-14T14:58 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии