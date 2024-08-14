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Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области
Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы Черноморского флота захватили броневик Roshel Senator канадского производства, а также автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:58
2024-08-14T14:58
2024-08-14T15:45
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота захватили броневик Roshel Senator канадского производства, а также автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и связи у украинских военнослужащих, пытавшихся вторгнуться в Курскую область, сообщило Минобороны РФ. "В ходе боя у одного из населенных пунктов военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колёсную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства", - говорится в сообщении. Также морские пехотинцы в качестве трофеев захватили образцы автоматического оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства. Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с захваченной машиной. "Вот что происходит с теми, кто пришёл на русскую землю. Их просто здесь бросили свои же товарищи, не эвакуировали. Никому они здесь не нужны... Вот к нам в гости заехала 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Вот, что с ними произошло, как-то так", - сказал российский военнослужащий, снимая тела ликвидированных украинских боевиков.
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Кадры с машиной Roshel Senator ВСУ, захваченной во время боя в Курской области
Морпехи из 810-й бригады Черноморского флота во время боя в Курской области захватили боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства, сообщило Минобороны.
2024-08-14T14:58
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ захватили броневик Roshel Senator ВСУ канадского производства
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота захватили броневик Roshel Senator канадского производства, а также автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и связи у украинских военнослужащих, пытавшихся вторгнуться в Курскую область, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе боя у одного из населенных пунктов военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колёсную боевую бронированную машину ВСУ
Roshel Senator канадского производства", - говорится в сообщении.
Также морские пехотинцы в качестве трофеев захватили образцы автоматического оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства.
Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с захваченной машиной.
"Вот что происходит с теми, кто пришёл на русскую землю. Их просто здесь бросили свои же товарищи, не эвакуировали. Никому они здесь не нужны... Вот к нам в гости заехала 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Вот, что с ними произошло, как-то так", - сказал российский военнослужащий, снимая тела ликвидированных украинских боевиков.