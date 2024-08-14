https://ria.ru/20240814/vsu-1966157025.html

Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области

Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области

ВСУ не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:24

2024-08-14T14:24

2024-08-14T16:28

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украина

курская область

россия

джо байден

дмитрий песков

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes.В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область, очевидно, проводилась истребителями Су-27."Хотя F-16 совместимы с бомбами JDAM, есть свидетельства того, что украинские ВВС планируют использовать шустрые истребители для патрулирования, для обеспечения безопасности в небе, а не для более рискованных наземных атак, по крайней мере, на начальном этапе. Риск для самолетов в районе курского выступа значителен", — пишет издание.При этом журнал указывает на преимущество России по числу истребителей и бомб по сравнению с Украиной. По данным Forbes, 85 истребителей F-16, которые европейские союзники обещали предоставить Киеву, прибывают "медленно и в небольшом количестве".Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966133666.html

https://ria.ru/20240813/vsu-1965948161.html

украина

курская область

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в мире, украина, курская область, россия, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16, су-27