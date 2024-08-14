https://ria.ru/20240814/vsu-1966157025.html
Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области
Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области
ВСУ не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:24
2024-08-14T14:24
2024-08-14T16:28
в мире
украина
курская область
россия
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes.В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область, очевидно, проводилась истребителями Су-27."Хотя F-16 совместимы с бомбами JDAM, есть свидетельства того, что украинские ВВС планируют использовать шустрые истребители для патрулирования, для обеспечения безопасности в небе, а не для более рискованных наземных атак, по крайней мере, на начальном этапе. Риск для самолетов в районе курского выступа значителен", — пишет издание.При этом журнал указывает на преимущество России по числу истребителей и бомб по сравнению с Украиной. По данным Forbes, 85 истребителей F-16, которые европейские союзники обещали предоставить Киеву, прибывают "медленно и в небольшом количестве".Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966133666.html
https://ria.ru/20240813/vsu-1965948161.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, курская область, россия, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16, су-27
В мире, Украина, Курская область, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, F-16, Су-27
Стало известно, какое оружие ВСУ боятся применить в Курской области
Forbes: ВСУ не применяют F-16 в Курской области из-за риска их потерять
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
ВСУ не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes
.
В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область, очевидно, проводилась истребителями Су-27.
"Хотя F-16 совместимы с бомбами JDAM, есть свидетельства того, что украинские ВВС планируют использовать шустрые истребители для патрулирования, для обеспечения безопасности в небе, а не для более рискованных наземных атак, по крайней мере, на начальном этапе. Риск для самолетов в районе курского выступа значителен", — пишет издание.
При этом журнал указывает на преимущество России по числу истребителей и бомб по сравнению с Украиной. По данным Forbes, 85 истребителей F-16, которые европейские союзники обещали предоставить Киеву, прибывают "медленно и в небольшом количестве".
Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.