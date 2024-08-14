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В Курской области уничтожили две группы ВСУ на пикапах
В Курской области уничтожили две группы ВСУ на пикапах - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области уничтожили две группы ВСУ на пикапах
Две группы ВСУ на пикапах обнаружены и уничтожены в районе Мартыновки в Курской области, отражены шесть атак противника в направлении пяти населенных пунктов ,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:20
2024-08-14T14:20
2024-08-14T14:28
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Две группы ВСУ на пикапах обнаружены и уничтожены в районе Мартыновки в Курской области, отражены шесть атак противника в направлении пяти населенных пунктов , сообщили в Минобороны РФ. "В районе Мартыновки обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах. Отражены шесть атак подразделений 115 механизированной, 80 и 82 десантно-штурмовых бригад в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой и 1-й президентской бригад ВСУ в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили две группы ВСУ на пикапах
Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы ВСУ на пикапах в районе Мартыновки