https://ria.ru/20240814/vsu-1966133666.html

"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ

"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале о катастрофическом положении ВСУ в ДНР. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:50

2024-08-14T12:50

2024-08-14T12:54

в мире

донецкая народная республика

торецк

киев

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила в своем Telegram-канале о катастрофическом положении ВСУ в ДНР.Так, она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке. По ее словам, оборона города хаотична, его обороняют неопытные новые подразделения."Второй пример - ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям…" — написала она.По словам Безуглой, главком ВСУ Александр Сырский перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.Ранее американский журналист Кристофер Миллер опубликовал признание одного из солдат ВСУ, говорившего, что российские войска могут "хоть завтра" зайти в Нью-Йорк в ДНР.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966105820.html

https://ria.ru/20240813/vsu-1965948161.html

донецкая народная республика

торецк

киев

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в мире, донецкая народная республика, торецк, киев, александр сырский, вооруженные силы украины