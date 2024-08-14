https://ria.ru/20240814/vsu-1966078886.html

В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

Трое мирных жителей ранены и около десяти поселков и микрорайонов обесточены в Горловке и округе из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:21

2024-08-14T08:21

2024-08-14T08:40

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены и около десяти поселков и микрорайонов обесточены в Горловке и округе из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены трое мирных жителей поселка Новгородское городского округа Горловка", - написал мэр.По его словам, в Горловке из-за обстрелов обесточены поселки шахты имени В. И. Ленина, Кирова, шахты имени Гагарина, Комарова, шахты имени Н. А. Изотова, Нижний Хутор, Широкая Балка, частично поселок Победы, микрорайон "Квартал 88" и жилой массив "Комсомолец".По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 00.05 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, стирол