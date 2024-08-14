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В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 14.08.2024 (обновлено: 08:40 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966078886.html
В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
Трое мирных жителей ранены и около десяти поселков и микрорайонов обесточены в Горловке и округе из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:21
2024-08-14T08:40
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены и около десяти поселков и микрорайонов обесточены в Горловке и округе из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранены трое мирных жителей поселка Новгородское городского округа Горловка", - написал мэр.По его словам, в Горловке из-за обстрелов обесточены поселки шахты имени В. И. Ленина, Кирова, шахты имени Гагарина, Комарова, шахты имени Н. А. Изотова, Нижний Хутор, Широкая Балка, частично поселок Победы, микрорайон "Квартал 88" и жилой массив "Комсомолец".По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 00.05 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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горловка
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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Стирол
В Горловке три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

Приходько: в Горловке и округе три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Трое мирных жителей ранены и около десяти поселков и микрорайонов обесточены в Горловке и округе из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии ранены трое мирных жителей поселка Новгородское городского округа Горловка", - написал мэр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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По его словам, в Горловке из-за обстрелов обесточены поселки шахты имени В. И. Ленина, Кирова, шахты имени Гагарина, Комарова, шахты имени Н. А. Изотова, Нижний Хутор, Широкая Балка, частично поселок Победы, микрорайон "Квартал 88" и жилой массив "Комсомолец".
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 00.05 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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