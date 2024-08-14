https://ria.ru/20240814/voda-1966180956.html
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове
ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:51
2024-08-14T15:51
2024-08-14T15:51
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курчатов
курская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах гигиенических норм, сообщили РИА Новости в агентстве. "Проведено исследование 56 проб питьевой воды по 30 физико-химическим показателям. Получены результаты в пределах гигиенических норм", - говорится в сообщении. Агентство также провело испытания питьевой воды на радиологический и микробиологические показатели. Они соответствуют требованию санитарных норм. В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к АЭС город Курчатов остался без электричества.
https://ria.ru/20240814/kaes-1966168861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатов, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), курская аэс, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Курская АЭС, Здоровье - Общество
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове
ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове, отклонений нет