https://ria.ru/20240814/voda-1966180956.html

ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове

ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024

ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове

ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:51

2024-08-14T15:51

2024-08-14T15:51

специальная военная операция на украине

курчатов

курская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

курская аэс

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах гигиенических норм, сообщили РИА Новости в агентстве. "Проведено исследование 56 проб питьевой воды по 30 физико-химическим показателям. Получены результаты в пределах гигиенических норм", - говорится в сообщении. Агентство также провело испытания питьевой воды на радиологический и микробиологические показатели. Они соответствуют требованию санитарных норм. В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к АЭС город Курчатов остался без электричества.

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курчатов

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курчатов, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), курская аэс, здоровье - общество