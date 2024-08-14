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ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
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15:51 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/voda-1966180956.html
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове
ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:51
2024-08-14T15:51
специальная военная операция на украине
курчатов
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
курская аэс
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах гигиенических норм, сообщили РИА Новости в агентстве. "Проведено исследование 56 проб питьевой воды по 30 физико-химическим показателям. Получены результаты в пределах гигиенических норм", - говорится в сообщении. Агентство также провело испытания питьевой воды на радиологический и микробиологические показатели. Они соответствуют требованию санитарных норм. В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к АЭС город Курчатов остался без электричества.
https://ria.ru/20240814/kaes-1966168861.html
курчатов
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курчатов, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), курская аэс, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Курская АЭС, Здоровье - Общество
ФМБА провело исследование проб питьевой воды в Курчатове

ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове, отклонений нет

© РИА Новости / Руслан КривобокАнализ качества воды в лаборатории
Анализ качества воды в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Анализ качества воды в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФМБА провело исследование 56 проб питьевой воды в Курчатове (Курская область) по 30 физико-химическим показателям, полученные результаты находятся в пределах гигиенических норм, сообщили РИА Новости в агентстве.
«
"Проведено исследование 56 проб питьевой воды по 30 физико-химическим показателям. Получены результаты в пределах гигиенических норм", - говорится в сообщении.
Агентство также провело испытания питьевой воды на радиологический и микробиологические показатели. Они соответствуют требованию санитарных норм.
В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Действиями киевского режима вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к АЭС город Курчатов остался без электричества.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
ФМБА не зафиксировало превышений радиационного фона в Курчатове
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская областьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Курская АЭСЗдоровье - Общество
 
 
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