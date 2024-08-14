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Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране - РИА Новости, 14.08.2024
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09:38 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vlasti-1966089174.html
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране
Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:38
2024-08-14T09:38
в мире
мьянма
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ДЖАКАРТА, 14 авг - РИА Новости. Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои обязанности. Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появились сообщения о том, что в правительстве страны якобы произошел переворот. "Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ… Хочу сообщить вам, что глава государства и должностные лица вместе выполняют свои национальные обязанности", - говорится в заявлении государственного административного совета Мьянмы.
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в мире, мьянма
В мире, Мьянма
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране

Власти Мьянмы заявили, что правительство продолжает выполнять обязанности

© РИА Новости / Александр ТкачевНовый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо
Новый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Александр Ткачев
Новый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 14 авг - РИА Новости. Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои обязанности.
Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появились сообщения о том, что в правительстве страны якобы произошел переворот.
«
"Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ… Хочу сообщить вам, что глава государства и должностные лица вместе выполняют свои национальные обязанности", - говорится в заявлении государственного административного совета Мьянмы.
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