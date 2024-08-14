https://ria.ru/20240814/vlasti-1966089174.html
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране
Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:38
2024-08-14T09:38
2024-08-14T09:38
в мире
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21999/93/219999363_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_3af477a89c3eb43474921db54b873516.jpg
ДЖАКАРТА, 14 авг - РИА Новости. Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои обязанности. Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появились сообщения о том, что в правительстве страны якобы произошел переворот. "Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ… Хочу сообщить вам, что глава государства и должностные лица вместе выполняют свои национальные обязанности", - говорится в заявлении государственного административного совета Мьянмы.
https://ria.ru/20240416/kitay-1940337857.html
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21999/93/219999363_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_aced479d993df4bc02bbae387952cf0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма
Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране
Власти Мьянмы заявили, что правительство продолжает выполнять обязанности