https://ria.ru/20240814/vlasti-1966089174.html

Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране

Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране - РИА Новости, 14.08.2024

Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране

Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:38

2024-08-14T09:38

2024-08-14T09:38

в мире

мьянма

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ДЖАКАРТА, 14 авг - РИА Новости. Власти Мьянмы назвали ложными появившиеся накануне слухи о перевороте в стране и заверили, что правительство продолжает совместными силами выполнять свои обязанности. Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появились сообщения о том, что в правительстве страны якобы произошел переворот. "Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ… Хочу сообщить вам, что глава государства и должностные лица вместе выполняют свои национальные обязанности", - говорится в заявлении государственного административного совета Мьянмы.

https://ria.ru/20240416/kitay-1940337857.html

мьянма

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в мире, мьянма