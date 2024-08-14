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Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак. - РИА Новости, 14.08.2024
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12:54 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vkontakte-1966131199.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.
Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак. - РИА Новости, 14.08.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:54
2024-08-14T12:54
россия
вконтакте
соцсети
домашние животные
кошки
собаки
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РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики.Итак, кошатники победили! Котиков выбрали более 68%. Почти 25% любят собак. Около 8% ответили, что у них нет домашних животных и заводить их нет желания. Более 7% признались, что хотели бы иметь питомца, но нет такой возможности. А любителей других видов животных оказалось около 6%. Всего в голосовании приняли участие 2753 человека.Опрос был приурочен ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.
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россия, вконтакте, соцсети, домашние животные, кошки, собаки
Россия, ВКонтакте, Соцсети, домашние животные, кошки, Собаки

Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.

© iStock.com / PhotodjoСчастливая пара играет с кошкой
Счастливая пара играет с кошкой - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© iStock.com / Photodjo
Счастливая пара играет с кошкой
Читать ria.ru в
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики.
Итак, кошатники победили! Котиков выбрали более 68%. Почти 25% любят собак. Около 8% ответили, что у них нет домашних животных и заводить их нет желания. Более 7% признались, что хотели бы иметь питомца, но нет такой возможности. А любителей других видов животных оказалось около 6%. Всего в голосовании приняли участие 2753 человека.
Опрос был приурочен ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.
 
РоссияВКонтактеСоцсетидомашние животныекошкиСобаки
 
 
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