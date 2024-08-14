https://ria.ru/20240814/vkontakte-1966131199.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.

Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак. - РИА Новости, 14.08.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:54

2024-08-14T12:54

2024-08-14T12:54

россия

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РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики.Итак, кошатники победили! Котиков выбрали более 68%. Почти 25% любят собак. Около 8% ответили, что у них нет домашних животных и заводить их нет желания. Более 7% признались, что хотели бы иметь питомца, но нет такой возможности. А любителей других видов животных оказалось около 6%. Всего в голосовании приняли участие 2753 человека.Опрос был приурочен ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вконтакте, соцсети, домашние животные, кошки, собаки