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Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.
Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак. - РИА Новости, 14.08.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, кого они любят больше — кошек или собак.
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:54
2024-08-14T12:54
2024-08-14T12:54
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РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице в социальной сети и выяснили, каких питомцев предпочитают подписчики.Итак, кошатники победили! Котиков выбрали более 68%. Почти 25% любят собак. Около 8% ответили, что у них нет домашних животных и заводить их нет желания. Более 7% признались, что хотели бы иметь питомца, но нет такой возможности. А любителей других видов животных оказалось около 6%. Всего в голосовании приняли участие 2753 человека.Опрос был приурочен ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вконтакте, соцсети, домашние животные, кошки, собаки
Россия, ВКонтакте, Соцсети, домашние животные, кошки, Собаки