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Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами - РИА Новости, 14.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:59 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/uroki-1966183489.html
Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами
Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами - РИА Новости, 14.08.2024
Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами
В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:59
2024-08-14T15:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, написал 360.ru.По ее словам, на данный момент в регионе работает 11 таких классов. Обучиться уходу может любой желающий. В Подмосковье проживает около 400 тысяч инвалидов, и половина из них нуждается в уходе."Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому, и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату", – сообщила Болатаева.В школах обучают проведению гигиенических процедур, рассказывают, как правильно перемещать инвалидов и организовывать для них досуг, добавила заместитель председателя правительства области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами

© Министерство социального развития ПодмосковьяСвыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО
Свыше 17 миллионов рублей направили на выплаты для инвалидов в МО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Министерство социального развития Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, написал 360.ru.
По ее словам, на данный момент в регионе работает 11 таких классов. Обучиться уходу может любой желающий. В Подмосковье проживает около 400 тысяч инвалидов, и половина из них нуждается в уходе.
"Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому, и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату", – сообщила Болатаева.
В школах обучают проведению гигиенических процедур, рассказывают, как правильно перемещать инвалидов и организовывать для них досуг, добавила заместитель председателя правительства области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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