https://ria.ru/20240814/uroki-1966183489.html
Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами
Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами - РИА Новости, 14.08.2024
Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами
В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:59
2024-08-14T15:59
2024-08-14T15:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952994588_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a8460fadefebfffead87bfc7b528a63.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, написал 360.ru.По ее словам, на данный момент в регионе работает 11 таких классов. Обучиться уходу может любой желающий. В Подмосковье проживает около 400 тысяч инвалидов, и половина из них нуждается в уходе."Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому, и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату", – сообщила Болатаева.В школах обучают проведению гигиенических процедур, рассказывают, как правильно перемещать инвалидов и организовывать для них досуг, добавила заместитель председателя правительства области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952994588_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_61182c5c4bc7c3d6492fcd21113d8e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, написал 360.ru
.
По ее словам, на данный момент в регионе работает 11 таких классов. Обучиться уходу может любой желающий. В Подмосковье проживает около 400 тысяч инвалидов, и половина из них нуждается в уходе.
"Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому, и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату", – сообщила Болатаева.
В школах обучают проведению гигиенических процедур, рассказывают, как правильно перемещать инвалидов и организовывать для них досуг, добавила заместитель председателя правительства области.