https://ria.ru/20240814/uroki-1966183489.html

Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами

Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами - РИА Новости, 14.08.2024

Почти четыре тысячи жителей МО прошли обучение по уходу за инвалидами

В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:59

2024-08-14T15:59

2024-08-14T15:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Московской области почти четыре тысячи человек посетили симуляционные классы для обучения уходу за инвалидами. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, написал 360.ru.По ее словам, на данный момент в регионе работает 11 таких классов. Обучиться уходу может любой желающий. В Подмосковье проживает около 400 тысяч инвалидов, и половина из них нуждается в уходе."Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому, и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату", – сообщила Болатаева.В школах обучают проведению гигиенических процедур, рассказывают, как правильно перемещать инвалидов и организовывать для них досуг, добавила заместитель председателя правительства области.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)