https://ria.ru/20240814/ukraina-1966276116.html

В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием

В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием - РИА Новости, 14.08.2024

В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия в будущем... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:41

2024-08-14T21:41

2024-08-14T21:41

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия в будущем завладеет всем оружием, которое было передано Украине Штатами и НАТО. "В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину", - написал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035862.html

россия

украина

германия

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в мире, россия, украина, нато, германия