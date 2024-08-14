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В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966276116.html
В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием
В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием - РИА Новости, 14.08.2024
В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием
Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия в будущем... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:41
2024-08-14T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
германия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия в будущем завладеет всем оружием, которое было передано Украине Штатами и НАТО. "В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину", - написал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035862.html
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в мире, россия, украина, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Германия
В Германии рассказали, что произойдет с переданным Украине оружием

Дотком: Россия завладеет всем оружием, переданным Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрофейная немецкая БМП "Мардер"
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Трофейная немецкая БМП "Мардер". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия в будущем завладеет всем оружием, которое было передано Украине Штатами и НАТО.
"В ближайшем будущем Россия завладеет всем, что военные США и НАТО отправили на Украину", - написал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОГермания
 
 
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