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На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков - РИА Новости, 14.08.2024
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13:23 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966142583.html
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков - РИА Новости, 14.08.2024
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков
Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:23
2024-08-14T13:23
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится сообщении СБУ. Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков

СБУ: в Киеве украли $290 тысяч за разработку динамической защиты для танков ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.
"По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится сообщении СБУ.
Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.
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В миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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