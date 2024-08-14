https://ria.ru/20240814/ukraina-1966142583.html

На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков

На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков - РИА Новости, 14.08.2024

На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков

Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:23

2024-08-14T13:23

2024-08-14T13:23

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится сообщении СБУ. Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)