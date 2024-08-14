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На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков - РИА Новости, 14.08.2024
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков
Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:23
2024-08-14T13:23
2024-08-14T13:23
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники киевского оборонного предприятия присвоили 290 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для танков ВСУ, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "По материалам СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков ВСУ... схема нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов - ред.)" - говорится сообщении СБУ. Как отмечается в публикации, в 2022 году минобороны Украины заключило договор с машиностроительным предприятием из Киева о разработке динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте, присвоив разницу с реальной стоимостью продукции.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951829621.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине украли деньги, выделенные на разработку защиты для танков
СБУ: в Киеве украли $290 тысяч за разработку динамической защиты для танков ВСУ