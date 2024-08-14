https://ria.ru/20240814/ukraina-1966118871.html
Fitch понизило рейтинг Украины
Fitch понизило рейтинг Украины - РИА Новости, 14.08.2024
Fitch понизило рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:54
2024-08-14T11:54
2024-08-14T11:54
экономика
украина
денис шмыгаль
fitch ratings
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный дефолт) с предыдущего "C", сообщается в релизе агентства. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен при этом на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах - на уровне "C". Рейтинг странового потолка сохранен на уровне "B-". В свою очередь до уровня "C" с "СС" агентство понизило РДЭ страны ещё лишь в конце июля. Что касается прогнозов, то агентство не делает их при суверенных рейтингах уровня "CCC+" и ниже. "Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму в 750 миллионов долларов, подлежащего выплате 1 августа. Это означает наступление события дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга затронутой ценной бумаги", - говорится в релизе. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал в июле, что парламент Украины принял законопроект о реструктуризации, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.
https://ria.ru/20240803/mariani-1963859781.html
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965078449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, денис шмыгаль, fitch ratings, верховная рада украины
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, Fitch Ratings, Верховная Рада Украины
Fitch понизило рейтинг Украины
Fitch понизило рейтинг Украины до "ограниченного дефолта" (RD)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный дефолт) с предыдущего "C", сообщается в релизе агентства.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен при этом на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах - на уровне "C". Рейтинг странового потолка сохранен на уровне "B-".
В свою очередь до уровня "C" с "СС" агентство понизило РДЭ страны ещё лишь в конце июля.
Что касается прогнозов, то агентство не делает их при суверенных рейтингах уровня "CCC+" и ниже.
"Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму в 750 миллионов долларов, подлежащего выплате 1 августа. Это означает наступление события дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга затронутой ценной бумаги", - говорится в релизе.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщал в июле, что парламент Украины принял законопроект о реструктуризации, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.