Fitch понизило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный дефолт) с предыдущего "C", сообщается в релизе агентства. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен при этом на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах - на уровне "C". Рейтинг странового потолка сохранен на уровне "B-". В свою очередь до уровня "C" с "СС" агентство понизило РДЭ страны ещё лишь в конце июля. Что касается прогнозов, то агентство не делает их при суверенных рейтингах уровня "CCC+" и ниже. "Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму в 750 миллионов долларов, подлежащего выплате 1 августа. Это означает наступление события дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга затронутой ценной бумаги", - говорится в релизе. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал в июле, что парламент Украины принял законопроект о реструктуризации, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.

