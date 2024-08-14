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Fitch понизило рейтинг Украины - РИА Новости, 14.08.2024
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11:54 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966118871.html
Fitch понизило рейтинг Украины
Fitch понизило рейтинг Украины - РИА Новости, 14.08.2024
Fitch понизило рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:54
2024-08-14T11:54
экономика
украина
денис шмыгаль
fitch ratings
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный дефолт) с предыдущего "C", сообщается в релизе агентства. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен при этом на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах - на уровне "C". Рейтинг странового потолка сохранен на уровне "B-". В свою очередь до уровня "C" с "СС" агентство понизило РДЭ страны ещё лишь в конце июля. Что касается прогнозов, то агентство не делает их при суверенных рейтингах уровня "CCC+" и ниже. "Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму в 750 миллионов долларов, подлежащего выплате 1 августа. Это означает наступление события дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга затронутой ценной бумаги", - говорится в релизе. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал в июле, что парламент Украины принял законопроект о реструктуризации, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.
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экономика, украина, денис шмыгаль, fitch ratings, верховная рада украины
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, Fitch Ratings, Верховная Рада Украины
Fitch понизило рейтинг Украины

Fitch понизило рейтинг Украины до "ограниченного дефолта" (RD)

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня "RD" (ограниченный дефолт) с предыдущего "C", сообщается в релизе агентства.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен при этом на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах - на уровне "C". Рейтинг странового потолка сохранен на уровне "B-".
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В свою очередь до уровня "C" с "СС" агентство понизило РДЭ страны ещё лишь в конце июля.
Что касается прогнозов, то агентство не делает их при суверенных рейтингах уровня "CCC+" и ниже.
"Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму в 750 миллионов долларов, подлежащего выплате 1 августа. Это означает наступление события дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного РДЭ, а также индивидуального рейтинга затронутой ценной бумаги", - говорится в релизе.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал в июле, что парламент Украины принял законопроект о реструктуризации, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.
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ЭкономикаУкраинаДенис ШмыгальFitch RatingsВерховная Рада Украины
 
 
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