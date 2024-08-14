"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта
FT: Запад будет принуждать Киев к переговорам, даже если Трамп проиграет выборы
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, пишет Financial Times.
"Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — считает автор.
При этом в статье подчеркивается, что несмотря на желание Запада, чтобы Киев занял выгодные позиции для будущих переговоров с Россией, союзники не ведут существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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