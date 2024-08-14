https://ria.ru/20240814/ukraina-1966105820.html

"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта

"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта - РИА Новости, 14.08.2024

"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта

Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, пишет Financial Times. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:54

2024-08-14T10:54

2024-08-14T17:09

в мире

киев

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, пишет Financial Times."Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — считает автор.При этом в статье подчеркивается, что несмотря на желание Запада, чтобы Киев занял выгодные позиции для будущих переговоров с Россией, союзники не ведут существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240813/vsu-1965948161.html

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков