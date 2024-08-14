Рейтинг@Mail.ru
"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 14.08.2024 (обновлено: 17:09 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966105820.html
"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта
"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта - РИА Новости, 14.08.2024
"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта
Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, пишет Financial Times. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:54
2024-08-14T17:09
в мире
киев
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, пишет Financial Times."Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — считает автор.При этом в статье подчеркивается, что несмотря на желание Запада, чтобы Киев занял выгодные позиции для будущих переговоров с Россией, союзники не ведут существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240813/vsu-1965948161.html
киев
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Киев знает". На Западе сделали заявление о прекращении конфликта

FT: Запад будет принуждать Киев к переговорам, даже если Трамп проиграет выборы

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, пишет Financial Times.
"Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — считает автор.
При этом в статье подчеркивается, что несмотря на желание Запада, чтобы Киев занял выгодные позиции для будущих переговоров с Россией, союзники не ведут существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины, и с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
13 августа, 15:12
 
В миреКиевРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала