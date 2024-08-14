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В США забили тревогу из-за хода России и Китая - РИА Новости, 14.08.2024
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06:21 14.08.2024 (обновлено: 13:02 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ucheniya-1966070017.html
В США забили тревогу из-за хода России и Китая
В США забили тревогу из-за хода России и Китая - РИА Новости, 14.08.2024
В США забили тревогу из-за хода России и Китая
Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:21
2024-08-14T13:02
россия
китай
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию двух стран, сообщает New York Times. "Их растущее (военное. — Прим. ред.) взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне ", — указывается в статье.Как отметили в NYT, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.Военные учения России и Китая "Морское взаимодействие — 2024" проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК.В время учений было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.В Китае неоднократно заявляли, что именно США провоцируют рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом Москва и Пекин не раз подчеркивали, что их оборонное сотрудничество не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959158582.html
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россия, китай
Россия, Китай
В США забили тревогу из-за хода России и Китая

NYT: совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство в Вашингтоне

© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ РоссииТоржественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024"
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения Морское взаимодействие - 2024 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ России
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию двух стран, сообщает New York Times.
"Их растущее (военное. — Прим. ред.) взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне ", — указывается в статье.
Российско-китайские учения - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией
12 июля, 10:30
Как отметили в NYT, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.
Военные учения России и Китая "Морское взаимодействие — 2024" проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК.
В время учений было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.
В Китае неоднократно заявляли, что именно США провоцируют рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом Москва и Пекин не раз подчеркивали, что их оборонное сотрудничество не направлено против третьих стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе
30 июля, 01:17
 
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