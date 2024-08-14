В США забили тревогу из-за хода России и Китая
NYT: совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство в Вашингтоне
© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ РоссииТоржественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024"
© Фото : Тихоокеанский флот ВМФ России
Торжественная церемония открытия российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2024". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию двух стран, сообщает New York Times.
"Их растущее (военное. — Прим. ред.) взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне ", — указывается в статье.
Как отметили в NYT, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.
Военные учения России и Китая "Морское взаимодействие — 2024" проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК.
В время учений было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.
В Китае неоднократно заявляли, что именно США провоцируют рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом Москва и Пекин не раз подчеркивали, что их оборонное сотрудничество не направлено против третьих стран.