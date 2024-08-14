https://ria.ru/20240814/ucheniya-1966070017.html

В США забили тревогу из-за хода России и Китая

В США забили тревогу из-за хода России и Китая - РИА Новости, 14.08.2024

В США забили тревогу из-за хода России и Китая

Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:21

2024-08-14T06:21

2024-08-14T13:02

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китай

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию двух стран, сообщает New York Times. "Их растущее (военное. — Прим. ред.) взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне ", — указывается в статье.Как отметили в NYT, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.Военные учения России и Китая "Морское взаимодействие — 2024" проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Совместный отряд кораблей России и Китая представляли корветы "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, три боевых корабля и одно вспомогательное судно ВМС НОАК.В время учений было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.В Китае неоднократно заявляли, что именно США провоцируют рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом Москва и Пекин не раз подчеркивали, что их оборонное сотрудничество не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959158582.html

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