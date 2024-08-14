https://ria.ru/20240814/turtsija-1966087088.html

В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали

В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 14.08.2024

В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали

Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:20

2024-08-14T09:20

2024-08-14T09:23

в мире

бодрум

ван (провинция)

турция

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АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV. "Пассажирский автобус под управлением Ш.К., следовавший из Бодрума в Ван, опрокинулся в овраг в районе Доганлар", - передал телеканал. После сообщения очевидцев на место аварии были направлены бригады скорой помощи 112, спасатели, полиции, жандармерии и пожарной охраны. В результате аварии пострадали 22 человека, трое из них получили серьёзные травмы. По предварительным данным, все пострадавшие являются местными гражданами.

https://ria.ru/20240713/dtp-1959406745.html

бодрум

ван (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бодрум, ван (провинция), турция