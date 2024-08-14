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В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 14.08.2024
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09:20 14.08.2024 (обновлено: 09:23 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/turtsija-1966087088.html
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 14.08.2024
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали
Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:20
2024-08-14T09:23
в мире
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АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV. "Пассажирский автобус под управлением Ш.К., следовавший из Бодрума в Ван, опрокинулся в овраг в районе Доганлар", - передал телеканал. После сообщения очевидцев на место аварии были направлены бригады скорой помощи 112, спасатели, полиции, жандармерии и пожарной охраны. В результате аварии пострадали 22 человека, трое из них получили серьёзные травмы. По предварительным данным, все пострадавшие являются местными гражданами.
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ван (провинция)
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в мире, бодрум, ван (провинция), турция
В мире, Бодрум, Ван (провинция), Турция
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали

В Турции пассажирский автобус опрокинулся в овраг, пострадали 22 человека

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV.
«
"Пассажирский автобус под управлением Ш.К., следовавший из Бодрума в Ван, опрокинулся в овраг в районе Доганлар", - передал телеканал.
После сообщения очевидцев на место аварии были направлены бригады скорой помощи 112, спасатели, полиции, жандармерии и пожарной охраны.
В результате аварии пострадали 22 человека, трое из них получили серьёзные травмы.
По предварительным данным, все пострадавшие являются местными гражданами.
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