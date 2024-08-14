https://ria.ru/20240814/turtsija-1966087088.html
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали - РИА Новости, 14.08.2024
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали
Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:20
2024-08-14T09:20
2024-08-14T09:23
в мире
бодрум
ван (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус, следовавший из турецкого курортного Бодрума в провинцию Ван, опрокинулся в овраг, пострадали более 20 человек, передал телеканал NTV. "Пассажирский автобус под управлением Ш.К., следовавший из Бодрума в Ван, опрокинулся в овраг в районе Доганлар", - передал телеканал. После сообщения очевидцев на место аварии были направлены бригады скорой помощи 112, спасатели, полиции, жандармерии и пожарной охраны. В результате аварии пострадали 22 человека, трое из них получили серьёзные травмы. По предварительным данным, все пострадавшие являются местными гражданами.
https://ria.ru/20240713/dtp-1959406745.html
бодрум
ван (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бодрум, ван (провинция), турция
В мире, Бодрум, Ван (провинция), Турция
В Турции автобус попал в ДТП, более 20 человек пострадали
В Турции пассажирский автобус опрокинулся в овраг, пострадали 22 человека