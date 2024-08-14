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При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев - РИА Новости, 14.08.2024
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08:51 14.08.2024 (обновлено: 09:58 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/turtsija-1966081899.html
При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев - РИА Новости, 14.08.2024
При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
Власти Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну, заявил министр внутренних дел Али Ерликая, слова которого приводит газета Sabah. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:51
2024-08-14T09:58
в мире
турция
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АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Власти Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну, заявил министр внутренних дел Али Ерликая, слова которого приводит газета Sabah. "Министр внутренних дел Ерликая также объявил &lt;...&gt; о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", — говорится в публикации. Кроме того, добавил министр, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев. По словам Ерликая, подделать такие удостоверения будет невозможно.На прошлой неделе глава МВД заявил, что из более чем трех миллионов сирийских беженцев свыше 700 тысяч проживают не по указанным ими адресам прописки. Из-за этого их могут лишить некоторых госуслуг. Находящиеся в Турции иностранцы обязаны оповещать власти о смене адреса, а сирийским беженцам под международной защитой запрещено покидать провинцию, где они зарегистрированы.
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937283753.html
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в мире, турция
В мире, Турция
При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Ерликая: Турция готовит проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в страну

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкАэропорт Антальи
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Власти Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну, заявил министр внутренних дел Али Ерликая, слова которого приводит газета Sabah.
«
"Министр внутренних дел Ерликая также объявил <...> о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", — говорится в публикации.
Кроме того, добавил министр, планируется чипировать удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев.
По словам Ерликая, подделать такие удостоверения будет невозможно.
На прошлой неделе глава МВД заявил, что из более чем трех миллионов сирийских беженцев свыше 700 тысяч проживают не по указанным ими адресам прописки. Из-за этого их могут лишить некоторых госуслуг. Находящиеся в Турции иностранцы обязаны оповещать власти о смене адреса, а сирийским беженцам под международной защитой запрещено покидать провинцию, где они зарегистрированы.
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