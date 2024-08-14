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Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию - РИА Новости, 14.08.2024
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15:33 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/tauber-1966176498.html
Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию
Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию - РИА Новости, 14.08.2024
Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию
Депутат парламента Молдавии, заместитель председателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену своей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:33
2024-08-14T15:33
в мире
молдавия
кишинев
россия
марина таубер
майя санду
илан шор
госдума рф
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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, заместитель председателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену своей поездки в Москву из-за решения кишиневского суда, запретившего ей покидать страну на 60 дней. Ранее районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии Таубер, В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ. "Суд запретил мне даже временно покидать Молдавию. Я приношу извинения коллегам из Госдумы, господину Слуцкому, госпоже Аршиновой, с которыми у меня были запланированы встречи, за то, что не смогу присутствовать. Решение суда – это очередное противостояние между партии власти, контролируемой президентом Майей Санду, и оппозицией. Санду очень не хочет, чтобы оппозиция выполняла свои прямые обязанности перед народом. Но мы будем бороться и дальше", - сказала Таубер журналистам на выходе из зала районного суда. Политик также сообщила, что ее адвокаты обжалуют решение инстанции в Апелляционной палате Кишинева. Добавила, что судьи, партии власти, понесут в дальнейшем ответственность за политическое давление оппозиции. "Все судьи и прокуроры, которые участвуют в репрессиях против оппозиции, безусловно, будут наказаны", - подчеркнула Таубер. Власти обвиняют политика в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html
https://ria.ru/20240813/moldavija-1965897677.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, марина таубер, майя санду, илан шор, госдума рф
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Госдума РФ
Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию

Депутат Таубер извинилась за отмену поездки в Россию в связи с запертом на выезд

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, заместитель председателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену своей поездки в Москву из-за решения кишиневского суда, запретившего ей покидать страну на 60 дней.
Ранее районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии Таубер, В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ.
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"Суд запретил мне даже временно покидать Молдавию. Я приношу извинения коллегам из Госдумы, господину Слуцкому, госпоже Аршиновой, с которыми у меня были запланированы встречи, за то, что не смогу присутствовать. Решение суда – это очередное противостояние между партии власти, контролируемой президентом Майей Санду, и оппозицией. Санду очень не хочет, чтобы оппозиция выполняла свои прямые обязанности перед народом. Но мы будем бороться и дальше", - сказала Таубер журналистам на выходе из зала районного суда.
Политик также сообщила, что ее адвокаты обжалуют решение инстанции в Апелляционной палате Кишинева. Добавила, что судьи, партии власти, понесут в дальнейшем ответственность за политическое давление оппозиции.
"Все судьи и прокуроры, которые участвуют в репрессиях против оппозиции, безусловно, будут наказаны", - подчеркнула Таубер.
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Власти обвиняют политика в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияКишиневРоссияМарина ТауберМайя СандуИлан ШорГосдума РФ
 
 
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