https://ria.ru/20240814/tauber-1966176498.html

Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию

Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию - РИА Новости, 14.08.2024

Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену поездки в Россию

Депутат парламента Молдавии, заместитель председателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену своей... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:33

2024-08-14T15:33

2024-08-14T15:33

в мире

молдавия

кишинев

россия

марина таубер

майя санду

илан шор

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, заместитель председателя оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер извинилась перед российскими депутатами за отмену своей поездки в Москву из-за решения кишиневского суда, запретившего ей покидать страну на 60 дней. Ранее районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии Таубер, В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ. "Суд запретил мне даже временно покидать Молдавию. Я приношу извинения коллегам из Госдумы, господину Слуцкому, госпоже Аршиновой, с которыми у меня были запланированы встречи, за то, что не смогу присутствовать. Решение суда – это очередное противостояние между партии власти, контролируемой президентом Майей Санду, и оппозицией. Санду очень не хочет, чтобы оппозиция выполняла свои прямые обязанности перед народом. Но мы будем бороться и дальше", - сказала Таубер журналистам на выходе из зала районного суда. Политик также сообщила, что ее адвокаты обжалуют решение инстанции в Апелляционной палате Кишинева. Добавила, что судьи, партии власти, понесут в дальнейшем ответственность за политическое давление оппозиции. "Все судьи и прокуроры, которые участвуют в репрессиях против оппозиции, безусловно, будут наказаны", - подчеркнула Таубер. Власти обвиняют политика в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html

https://ria.ru/20240813/moldavija-1965897677.html

https://ria.ru/20240813/moldavija-1965879869.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия, марина таубер, майя санду, илан шор, госдума рф