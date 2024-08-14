Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа"
Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа" Таубер
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Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, одному из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер,
В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ.
"Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны", - заявил председательствующий судья, оглашая решение инстанции.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.