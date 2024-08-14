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Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа"

Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа" - РИА Новости, 14.08.2024

Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа"

Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, одному из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер, РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:18

2024-08-14T14:18

2024-08-14T14:38

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молдавия

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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, одному из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер,В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ."Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны", - заявил председательствующий судья, оглашая решение инстанции.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html

https://ria.ru/20240813/tauber-1966032782.html

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кишинев, в мире, молдавия, марина таубер, госдума рф, возрождение, илан шор, майя санду, россия