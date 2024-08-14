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Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа" - РИА Новости, 14.08.2024
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14:18 14.08.2024 (обновлено: 14:38 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/tauber--1966155563.html
Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа"
Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа" - РИА Новости, 14.08.2024
Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа"
Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, одному из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер, РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:18
2024-08-14T14:38
кишинев
в мире
молдавия
марина таубер
госдума рф
возрождение
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, одному из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер,В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ."Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны", - заявил председательствующий судья, оглашая решение инстанции.Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html
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кишинев, в мире, молдавия, марина таубер, госдума рф, возрождение, илан шор, майя санду, россия
Кишинев, В мире, Молдавия, Марина Таубер, Госдума РФ, Возрождение, Илан Шор, Майя Санду, Россия
Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа"

Суд в Кишиневе оставил в силе запрет на выезд лидеру блока "Победа" Таубер

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Районный суд Кишинева оставил в силе запрет на выезд из Молдавии депутату парламента, одному из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер,
В понедельник этот же суд вынес решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. В среду Таубер сообщила журналистам, что ее адвокаты направили в суд запрос о разрешении ей временно покинуть республику для участия в круглых столах в России и в переговорах с депутатами Госдумы РФ.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Шор прокомментировал отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"
7 августа, 17:15
"Суд рассмотрел запрос адвокатов депутата парламента Таубер и принял решение отказать в прошении о выезде из страны", - заявил председательствующий судья, оглашая решение инстанции.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию
13 августа, 20:42
 
КишиневВ миреМолдавияМарина ТауберГосдума РФВозрождениеИлан ШорМайя СандуРоссия
 
 
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