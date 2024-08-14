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Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом" - РИА Новости, 14.08.2024
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Республика Татарстан
 
16:06 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/tatarstan-1966174573.html
Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом"
Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом" - РИА Новости, 14.08.2024
Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом"
Фонд "Защитники Отечества" в Татарстане оснащает системой "Умный дом" квартиры ветеранов-инвалидов СВО, в настоящее время работы ведутся в жилье 31 ветерана,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:06
2024-08-14T16:06
республика татарстан
жилье
сво
ветераны
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" в Татарстане оснащает системой "Умный дом" квартиры ветеранов-инвалидов СВО, в настоящее время работы ведутся в жилье 31 ветерана, сообщила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Татарстане Гузель Удачина. "С 2024 года фонд "Защитники Отечества" занимается адаптацией и переоборудованием квартир и домов ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями здоровья. В задачи фонда входит полная адаптация жилого пространства, включая спальню - кровать, мебель, установку подъемников, оснащение кухонных помещений, адаптацию санузлов, внедрение системы "Умный дом", - сказала Удачина журналистам. Кроме того, предусмотрено обеспечение роботами-пылесосами, компьютерной техникой и удобным рабочим местом. Благодаря системе "Умный дом" ветераны СВО смогут управлять светом, розетками, водоснабжением и датчиками дыма через интернет. По словам главы регионального филиала фонда "Защитники Отечества", все ветераны в Татарстане, нуждающиеся в такой адаптации, имеют право на ее получение. Также в этом году фонд "Защитники Отечества" совместно с социальным фондом начал обеспечивать ветеранов с ограниченными возможностями бионическими протезами. Их можно получить благодаря электронным сертификатам. Если стоимость протеза превышает сумму сертификата, фонд "Защитники Отечества" предоставляет недостающие средства.
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353
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жилье, сво, ветераны, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Республика Татарстан, Жилье, СВО, Ветераны, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом"

© РИА Новости / Кирилл БрагаТрость в руке военнослужащего
Трость в руке военнослужащего - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Трость в руке военнослужащего
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" в Татарстане оснащает системой "Умный дом" квартиры ветеранов-инвалидов СВО, в настоящее время работы ведутся в жилье 31 ветерана, сообщила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Татарстане Гузель Удачина.
"С 2024 года фонд "Защитники Отечества" занимается адаптацией и переоборудованием квартир и домов ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями здоровья. В задачи фонда входит полная адаптация жилого пространства, включая спальню - кровать, мебель, установку подъемников, оснащение кухонных помещений, адаптацию санузлов, внедрение системы "Умный дом", - сказала Удачина журналистам.
Кроме того, предусмотрено обеспечение роботами-пылесосами, компьютерной техникой и удобным рабочим местом. Благодаря системе "Умный дом" ветераны СВО смогут управлять светом, розетками, водоснабжением и датчиками дыма через интернет.
По словам главы регионального филиала фонда "Защитники Отечества", все ветераны в Татарстане, нуждающиеся в такой адаптации, имеют право на ее получение.
Также в этом году фонд "Защитники Отечества" совместно с социальным фондом начал обеспечивать ветеранов с ограниченными возможностями бионическими протезами. Их можно получить благодаря электронным сертификатам. Если стоимость протеза превышает сумму сертификата, фонд "Защитники Отечества" предоставляет недостающие средства.
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Республика ТатарстанЖильеСВОВетераныФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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