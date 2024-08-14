https://ria.ru/20240814/tatarstan-1966174573.html

Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом"

Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом" - РИА Новости, 14.08.2024

Жилье инвалидов СВО в Татарстане оснащают системой "Умный дом"

Фонд "Защитники Отечества" в Татарстане оснащает системой "Умный дом" квартиры ветеранов-инвалидов СВО, в настоящее время работы ведутся в жилье 31 ветерана,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:06

2024-08-14T16:06

2024-08-14T16:06

республика татарстан

жилье

сво

ветераны

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966181535_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_8888f3cd632210532f18cdab06d8a4e5.jpg

КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" в Татарстане оснащает системой "Умный дом" квартиры ветеранов-инвалидов СВО, в настоящее время работы ведутся в жилье 31 ветерана, сообщила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Татарстане Гузель Удачина. "С 2024 года фонд "Защитники Отечества" занимается адаптацией и переоборудованием квартир и домов ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями здоровья. В задачи фонда входит полная адаптация жилого пространства, включая спальню - кровать, мебель, установку подъемников, оснащение кухонных помещений, адаптацию санузлов, внедрение системы "Умный дом", - сказала Удачина журналистам. Кроме того, предусмотрено обеспечение роботами-пылесосами, компьютерной техникой и удобным рабочим местом. Благодаря системе "Умный дом" ветераны СВО смогут управлять светом, розетками, водоснабжением и датчиками дыма через интернет. По словам главы регионального филиала фонда "Защитники Отечества", все ветераны в Татарстане, нуждающиеся в такой адаптации, имеют право на ее получение. Также в этом году фонд "Защитники Отечества" совместно с социальным фондом начал обеспечивать ветеранов с ограниченными возможностями бионическими протезами. Их можно получить благодаря электронным сертификатам. Если стоимость протеза превышает сумму сертификата, фонд "Защитники Отечества" предоставляет недостающие средства.

https://ria.ru/20240802/universitet-1963653999.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, сво, ветераны, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"