https://ria.ru/20240814/svyaschenniki-1966243378.html

Из Суджанского района Курской области выехали все 12 священников

Из Суджанского района Курской области выехали все 12 священников - РИА Новости, 14.08.2024

Из Суджанского района Курской области выехали все 12 священников

Двенадцать священников выехали из Суджанского района Курской области, говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа в рапорте патриарху... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:59

2024-08-14T17:59

2024-08-14T17:59

религия

русская православная церковь

московская патриархия

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

суджанский район

курская область

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двенадцать священников выехали из Суджанского района Курской области, говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа в рапорте патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который опубликован на сайте Русской православной церкви. "Почтительно сообщаю Вашему Святейшеству, что из Суджанского района Курской области, где продолжаются ожесточенные бои между вторгшимися на нашу территорию войсками ВСУ и российскими частями, выехали все 12 священников. Все они расположились у родственников в городе Курске", - говорится в рапорте главы Курской митрополии. Митрополит Герман также информировал патриарха о том, что "настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме". Глава Курской митрополии также рассказал о том, что "из Кореневского, Рыльского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского районов выехали 32 священника". Часть священнослужителей остались в Кореневском и Глушковском районах. "Их приходы находятся на не занятой противником территории. Связь с ними появляется эпизодически", - пояснил митрополит Герман. В то же время сайт Московской патриархии сообщает о том, что настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево Суджанского района иеромонах Симеон (Боруха) остался на захваченной противником территории. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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русская православная церковь, московская патриархия, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, суджанский район, курская область, россия