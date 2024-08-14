https://ria.ru/20240814/svo-1966139801.html

Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:11

2024-08-14T13:11

2024-08-14T13:35

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Липцы и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины