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Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:11
2024-08-14T13:11
2024-08-14T13:35
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Липцы и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ
Минобороны: группировка войск "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ за сутки