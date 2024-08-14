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Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 14.08.2024 (обновлено: 13:35 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/svo-1966139801.html
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:11
2024-08-14T13:35
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Липцы и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ

Минобороны: группировка войск "Север" уничтожила до 165 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Липцы и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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