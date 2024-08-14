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Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали - РИА Новости, 14.08.2024
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16:43 14.08.2024 (обновлено: 17:02 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ssha-1966204657.html
Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали
Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали - РИА Новости, 14.08.2024
Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали
Мужчина в американском штате Флорида въехал на грузовике в стрип-клуб после того, как его выгнали из заведения, в результате один человек погиб, двое... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:43
2024-08-14T17:02
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина в американском штате Флорида въехал на грузовике в стрип-клуб после того, как его выгнали из заведения, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает информационный портал города Тампа. "Один человек погиб, двое пострадали после того, как мужчина врезался на грузовике в здание", - говорится в сообщении. По данным портала, речь идет о стрип-клубе. Как рассказали очевидцы, водителя грузовика выгнали из заведения, после чего он вернулся и въехал в людей у входа в клуб. Мужчину задержали, он находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии, пишет портал.
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в мире, флорида, тампа, сша
В мире, Флорида, Тампа, США
Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали

Во Флориде мужчина въехал на грузовике в стрип-клуб, один человек погиб

© FOX Television StationsМужчина въехал на грузовике в стрип-клуб в Тампе, штат Флорида, США. Кадр видео
Мужчина въехал на грузовике в стрип-клуб в Тампе, штат Флорида, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© FOX Television Stations
Мужчина въехал на грузовике в стрип-клуб в Тампе, штат Флорида, США. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина в американском штате Флорида въехал на грузовике в стрип-клуб после того, как его выгнали из заведения, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает информационный портал города Тампа.
"Один человек погиб, двое пострадали после того, как мужчина врезался на грузовике в здание", - говорится в сообщении.
По данным портала, речь идет о стрип-клубе. Как рассказали очевидцы, водителя грузовика выгнали из заведения, после чего он вернулся и въехал в людей у входа в клуб.
Мужчину задержали, он находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии, пишет портал.
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