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Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали

Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали - РИА Новости, 14.08.2024

Американец въехал на грузовике в стрип-клуб, из которого его выгнали

Мужчина в американском штате Флорида въехал на грузовике в стрип-клуб после того, как его выгнали из заведения, в результате один человек погиб, двое... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:43

2024-08-14T16:43

2024-08-14T17:02

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мужчина в американском штате Флорида въехал на грузовике в стрип-клуб после того, как его выгнали из заведения, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает информационный портал города Тампа. "Один человек погиб, двое пострадали после того, как мужчина врезался на грузовике в здание", - говорится в сообщении. По данным портала, речь идет о стрип-клубе. Как рассказали очевидцы, водителя грузовика выгнали из заведения, после чего он вернулся и въехал в людей у входа в клуб. Мужчину задержали, он находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии, пишет портал.

https://ria.ru/20240623/sietl-1954841543.html

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в мире, флорида, тампа, сша