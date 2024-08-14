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Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию
Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию - РИА Новости, 14.08.2024
Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию
ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:11
2024-08-14T14:11
2024-08-14T15:33
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России, сообщило в среду Минобороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию
МО: российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ