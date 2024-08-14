https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966153855.html

Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию

Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию - РИА Новости, 14.08.2024

Минобороны рассказало об отражении попытки вторжения ВСУ в Россию

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:11

2024-08-14T14:11

2024-08-14T15:33

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России, сообщило в среду Минобороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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вооруженные силы украины, россия, безопасность