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Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 14.08.2024
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13:09 14.08.2024 (обновлено: 13:26 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966138672.html
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 14.08.2024
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские подразделения за сутки потеряли до 120 военнослужащих, две самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:09
2024-08-14T13:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 120 военнослужащих, две самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Новоукраинка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, девять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ потеряли до 120 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 120 военнослужащих, две самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Новоукраинка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, девять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, добавили в ведомстве.
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