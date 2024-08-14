https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966138672.html

Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 14.08.2024

Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские подразделения за сутки потеряли до 120 военнослужащих, две самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:09

2024-08-14T13:09

2024-08-14T13:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 120 военнослужащих, две самоходки Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Новоукраинка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, девять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф