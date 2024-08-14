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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:12

2024-08-14T16:12

2024-08-14T16:12

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

донецкая народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили семь контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 149 районов скопления живой силы и техники противника, девять складов боеприпасов, топливная база. Средства ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда РСЗО HIMARS и 147 беспилотников, в том числе 119 вне зоны СВО.Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы отразили шесть атак соединений ВСУ. Противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер, 13 бронемашин, десять автомобилей и гаубицу. В плен взяты 18 военнослужащих ВСУ.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 638 самолетов, 279 вертолетов, 29970 беспилотников, 569 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17057 танков и других бронемашин, 13229 орудий полевой артиллерии и 24715 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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