https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966119662.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:12
2024-08-14T16:12
2024-08-14T16:12
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
донецкая народная республика
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили семь контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 149 районов скопления живой силы и техники противника, девять складов боеприпасов, топливная база. Средства ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда РСЗО HIMARS и 147 беспилотников, в том числе 119 вне зоны СВО.Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы отразили шесть атак соединений ВСУ. Противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер, 13 бронемашин, десять автомобилей и гаубицу. В плен взяты 18 военнослужащих ВСУ.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 638 самолетов, 279 вертолетов, 29970 беспилотников, 569 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17057 танков и других бронемашин, 13229 орудий полевой артиллерии и 24715 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 августа 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отбили семь контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 149 районов скопления живой силы и техники противника, девять складов боеприпасов, топливная база. Средства ПВО сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три снаряда РСЗО HIMARS и 147 беспилотников, в том числе 119 вне зоны СВО.
Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы отразили шесть атак соединений ВСУ. Противник потерял до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер, 13 бронемашин, десять автомобилей и гаубицу. В плен взяты 18 военнослужащих ВСУ.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 638 самолетов, 279 вертолетов, 29970 беспилотников, 569 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17057 танков и других бронемашин, 13229 орудий полевой артиллерии и 24715 единиц автомобильной техники.