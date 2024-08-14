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В Турции заявили, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966073801.html
В Турции заявили, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области
В Турции заявили, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
В Турции заявили, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области
Россия в самое ближайшее время вытеснит ВСУ из Курской области, Киев сыграл в плохую игру, которая станет бумерангом, заявил РИА Новости турецкий политический... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:07
2024-08-14T07:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
владимир путин
дональд трамп
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Россия в самое ближайшее время вытеснит ВСУ из Курской области, Киев сыграл в плохую игру, которая станет бумерангом, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Йигит Санер. Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. "Последние действия ВСУ на курском направлении показали, что добиться мира будет непросто. Президент РФ Владимир Путин прав, когда заявляет о том, что в нынешних условиях говорить о мире бессмысленно. Теперь необходимо получить ответ на вопрос: почему Киев пошел на этот шаг? Западные СМИ заявляют о желании Киева открыть новый фронт против России. Но это не кажется реалистичным, это не подлежит логике, это далеко от прагматизма", - считает Санер. По его словам, цель Украины в Курской области – "попытаться остаться там надолго, чтобы иметь козырь на переговорном столе, так как у украинской стороны нет никаких преимуществ". "Как известно, российская сторона не имеет проблем с резервами. Украина сыграла в карту, но козырей у нее почти нет. Ничего не выйдет. В самое ближайшее время Россия вытеснит ВСУ из Курска, в этом нет сомнений ни у кого. С начала операции в Курске ВСУ потеряли более 1400 солдат. Действия Киева могут быть попыткой втянуть НАТО в конфликт. Потому, что у Украины уже ничего не осталось. Это станет бумерангом. Украина, имеющая проблемы с нехваткой солдат, будет направлять все силы в Курскую область", - подчеркнул эксперт. Санер не ожидает подписания какого-либо мирного договора в ближайшей перспективе. "Тут много причин, главное, конечно же, выборы в США. Выбор американцев, безусловно, окажет влияние на дальнейший ход конфликта. Я не ожидаю, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу же прибегнет к новой парадигме во внешней политике в случае избрания. Возможная победа Трампа принесет с собой и ряд внутриполитических дрязг и проблем. Если речь пойдет об успехе демократов, то тогда вообще не будет каких-либо изменений (по украинской политике – ред.). С другой стороны, если Трамп сможет добиться прекращения огня, это будет выдано в качестве геополитического успеха республиканцев. Но это не будет сразу, займет время. Но главное - есть такое намерение", - резюмировал он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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россия
курская область
киев
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россия, курская область, киев, владимир путин, дональд трамп, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, в мире, турция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Турция
В Турции заявили, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области

Санер: Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области, Киев сыграл в плохую игру

© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
Сотрудник СОБР Кмет Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе. Архивное фото
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Россия в самое ближайшее время вытеснит ВСУ из Курской области, Киев сыграл в плохую игру, которая станет бумерангом, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Йигит Санер.
Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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"Последние действия ВСУ на курском направлении показали, что добиться мира будет непросто. Президент РФ Владимир Путин прав, когда заявляет о том, что в нынешних условиях говорить о мире бессмысленно. Теперь необходимо получить ответ на вопрос: почему Киев пошел на этот шаг? Западные СМИ заявляют о желании Киева открыть новый фронт против России. Но это не кажется реалистичным, это не подлежит логике, это далеко от прагматизма", - считает Санер.
По его словам, цель Украины в Курской области – "попытаться остаться там надолго, чтобы иметь козырь на переговорном столе, так как у украинской стороны нет никаких преимуществ".
"Как известно, российская сторона не имеет проблем с резервами. Украина сыграла в карту, но козырей у нее почти нет. Ничего не выйдет. В самое ближайшее время Россия вытеснит ВСУ из Курска, в этом нет сомнений ни у кого. С начала операции в Курске ВСУ потеряли более 1400 солдат. Действия Киева могут быть попыткой втянуть НАТО в конфликт. Потому, что у Украины уже ничего не осталось. Это станет бумерангом. Украина, имеющая проблемы с нехваткой солдат, будет направлять все силы в Курскую область", - подчеркнул эксперт.
Санер не ожидает подписания какого-либо мирного договора в ближайшей перспективе.
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"Тут много причин, главное, конечно же, выборы в США. Выбор американцев, безусловно, окажет влияние на дальнейший ход конфликта. Я не ожидаю, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу же прибегнет к новой парадигме во внешней политике в случае избрания. Возможная победа Трампа принесет с собой и ряд внутриполитических дрязг и проблем. Если речь пойдет об успехе демократов, то тогда вообще не будет каких-либо изменений (по украинской политике – ред.). С другой стороны, если Трамп сможет добиться прекращения огня, это будет выдано в качестве геополитического успеха республиканцев. Но это не будет сразу, займет время. Но главное - есть такое намерение", - резюмировал он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВладимир ПутинДональд ТрампВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреТурция
 
 
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