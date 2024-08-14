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ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 14.08.2024
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05:14 14.08.2024 (обновлено: 09:56 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966067001.html
ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток"
За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" около сотни солдат и четыре беспилотника, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:14
2024-08-14T09:56
сша
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" около сотни солдат и четыре беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление передовых позиций противника, проведение ротации, выдвижение резервов в районах Водяное, Шевченко, Ровнополь и Макаровка", — сказал он.По словам собеседника агентства, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 151-й механизированной бригады, 120-й, 123-й, 129-й бригад теробороны в районах Водяного, Времевки, Нескучного, Октября и Сторожевого. Потери украинской армии составили:
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html
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сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
США, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток"

МО: ВСУ потеряли до ста военных и четыре БПЛА в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" около сотни солдат и четыре беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление передовых позиций противника, проведение ротации, выдвижение резервов в районах Водяное, Шевченко, Ровнополь и Макаровка", — сказал он.
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"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
13 августа, 20:09
По словам собеседника агентства, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 151-й механизированной бригады, 120-й, 123-й, 129-й бригад теробороны в районах Водяного, Времевки, Нескучного, Октября и Сторожевого.
Потери украинской армии составили:
  • около 100 человек убитыми и ранеными;
  • четыре беспилотника самолетного типа;
  • три пункта боепитания;
  • американская гаубица М198;
  • две противотанковые пушки MT-12;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
  • три автомобиля.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
СШААлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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