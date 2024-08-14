ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток"
МО: ВСУ потеряли до ста военных и четыре БПЛА в зоне ответственности "Востока"
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" около сотни солдат и четыре беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление передовых позиций противника, проведение ротации, выдвижение резервов в районах Водяное, Шевченко, Ровнополь и Макаровка", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 151-й механизированной бригады, 120-й, 123-й, 129-й бригад теробороны в районах Водяного, Времевки, Нескучного, Октября и Сторожевого.
Потери украинской армии составили:
- около 100 человек убитыми и ранеными;
- четыре беспилотника самолетного типа;
- три пункта боепитания;
- американская гаубица М198;
- две противотанковые пушки MT-12;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
- три автомобиля.
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