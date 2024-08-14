https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966067001.html

ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 14.08.2024

ВСУ потеряли до ста военных в зоне ответственности группировки "Восток"

За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" около сотни солдат и четыре беспилотника, сообщил РИА Новости начальник РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:14

2024-08-14T05:14

2024-08-14T09:56

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" около сотни солдат и четыре беспилотника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление передовых позиций противника, проведение ротации, выдвижение резервов в районах Водяное, Шевченко, Ровнополь и Макаровка", — сказал он.По словам собеседника агентства, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 151-й механизированной бригады, 120-й, 123-й, 129-й бригад теробороны в районах Водяного, Времевки, Нескучного, Октября и Сторожевого. Потери украинской армии составили:

https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия