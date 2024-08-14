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Расчет "Фагота" уничтожил американский БТР в зоне СВО
Расчет "Фагота" уничтожил американский БТР в зоне СВО - РИА Новости, 14.08.2024
Расчет "Фагота" уничтожил американский БТР в зоне СВО
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер М113 производства РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:04
2024-08-14T03:04
2024-08-14T03:04
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер М113 производства США ВСУ с живой силой и боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило в среду Минобороны. "В ночное время расчет ПТРК "Фагот" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер М113 производства США, пытавшийся осуществить подвоз личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ, которые пытались осуществить маневр по доставке боеприпасов и передали координаты на пункт управления, уточнили в ведомстве. "Оттуда боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей. После выполнения боевой задачи расчет сразу уходит с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - добавили в пресс-службе МО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет "Фагота" уничтожил американский БТР в зоне СВО
МО: расчет ПТРК "Фагот" уничтожил американский бронетранспортер М113 в зоне СВО
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер М113 производства США ВСУ с живой силой и боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции в ночное время, сообщило в среду Минобороны.
"В ночное время расчет ПТРК "Фагот" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер М113 производства США, пытавшийся осуществить подвоз личного состава ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ, которые пытались осуществить маневр по доставке боеприпасов и передали координаты на пункт управления, уточнили в ведомстве.
"Оттуда боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей. После выполнения боевой задачи расчет сразу уходит с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар", - добавили в пресс-службе МО.