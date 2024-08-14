https://ria.ru/20240814/spasenie-1966068308.html
В Охотском море спасатели ищут трех человек
В Охотском море спасатели ищут трех человек - РИА Новости, 14.08.2024
В Охотском море спасатели ищут трех человек
Спасатели МЧС России вылетели в Охотское море на поиски трёх человек, в том числе подростка 15 лет, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:38
2024-08-14T05:38
2024-08-14T06:12
происшествия
россия
охотское море
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ХАБАРОВСК / МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вылетели в Охотское море на поиски трёх человек, в том числе подростка 15 лет, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Накануне следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после того, как два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует."Спасатели МЧС России вылетели на поиски в Охотское море. В акватории Сахалинского залива и Амурского лимана ищут трех человек, в том числе подростка 15 лет. Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде", - говорится в сообщении.Отмечается, что поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. В поисках задействуют и беспилотники, сообщают спасатели. Морским спасательным подцентром направлено уведомление всем проходящим судам, проводится осмотр акватории и береговой линии.Отмечается, что уже обследованы 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива.
https://ria.ru/20240728/devochka-1962567901.html
https://ria.ru/20240812/jakutija-1965721502.html
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происшествия, россия, охотское море, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
Происшествия, Россия, Охотское море, Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин
В Охотском море спасатели ищут трех человек
В Охотском море спасатели вылетели на поиски трех человек, в том числе подростка