https://ria.ru/20240814/spasenie-1966068308.html

В Охотском море спасатели ищут трех человек

В Охотском море спасатели ищут трех человек - РИА Новости, 14.08.2024

В Охотском море спасатели ищут трех человек

Спасатели МЧС России вылетели в Охотское море на поиски трёх человек, в том числе подростка 15 лет, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:38

2024-08-14T05:38

2024-08-14T06:12

происшествия

россия

охотское море

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

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ХАБАРОВСК / МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вылетели в Охотское море на поиски трёх человек, в том числе подростка 15 лет, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Накануне следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после того, как два брата с 15-летним подростком, сыном одного из них, 9 августа на катамаране "Байкат" отплыли от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Местоположение пропавших до сих пор неизвестно, какая-либо связь с ними отсутствует."Спасатели МЧС России вылетели на поиски в Охотское море. В акватории Сахалинского залива и Амурского лимана ищут трех человек, в том числе подростка 15 лет. Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде", - говорится в сообщении.Отмечается, что поиски ведутся как со стороны Хабаровского края, так и острова Сахалин. В поисках задействуют и беспилотники, сообщают спасатели. Морским спасательным подцентром направлено уведомление всем проходящим судам, проводится осмотр акватории и береговой линии.Отмечается, что уже обследованы 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива.

https://ria.ru/20240728/devochka-1962567901.html

https://ria.ru/20240812/jakutija-1965721502.html

россия

охотское море

хабаровск

сахалин

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происшествия, россия, охотское море, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин