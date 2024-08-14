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Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением

Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением - РИА Новости, 14.08.2024

Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел объединить в Европарламенте правых евроскептиков, увеличив их шансы на реальную власть в ЕС. Вопреки расчетам... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:02

венгрия

европа

виктор орбан

андрей бабиш

петер сийярто

евросоюз

европейская народная партия

политика

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел объединить в Европарламенте правых евроскептиков, увеличив их шансы на реальную власть в ЕС. Вопреки расчетам Брюсселя, Будапешт не оказался в изоляции, а, наоборот, усилил свое влияние. О балансе сил в Европе — в материале РИА Новости.Перспективный альянсВ конце июня Орбан, возглавляющий "Фидес", лидер "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Герберт Кикль и руководитель чешской "Партии недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш создали коалицию "Патриоты за Европу". Мест в Европарламенте (ЕП) у них вроде бы немного — 84 из 720, но фактически это третья по величине фракция.В 2021-м "Фидес" покинула "Европейскую народную партию" и оставалась в ЕП в одиночестве. Теперь же об изоляции и речи быть не может."Этот альянс задуман как ракета, которая призовет на борт другие партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее", — сказал Кикль на презентации коалиции.В итоге к "Патриотам" присоединились французское "Национальное объединение", венгерские христианские демократы, португальская "Чега", итальянская "Лига", греческий "Голос разума", испанская "Вокс", нидерландская "Партия за свободу", бельгийский "Фламандский интерес", а также "Латвия на первом месте" и "Датская народная партия".Изменения близкоТеперь евроскептики, выступающие за "Европу национальных государств", сильнее, чем когда-либо, отмечают в западных СМИ. В краткосрочной перспективе они вряд ли повлияют на политику Брюсселя, до власти их не допустят. Но рост популярности им обеспечен.Очередные выборы в разных европейских странах наверняка приведут к тому, что национальные правительства "поправеют", считают аналитики. Например, в Чехии осенью в лидеры может выбиться ANO. В Австрии хорошие шансы у FPÖ.Либералы и левые крайне этим обеспокоены. Сотрудничество австрийских евроскептиков с Венгрией грозит расколом по украинскому вопросу. Сейчас у FPÖ самый высокий рейтинг — 27 процентов.В СМИ не исключают, что премьеров в Евросовете от "Патриотов" со временем станет не меньше, чем от "Европейских консерваторов и реформистов" — еще одной правой коалиции в ЕП.Орбан или саморазрушениеОтношения Будапешта с Брюсселем продолжают обостряться. "Европейская народная партия", крупнейшая фракция ЕП, обвинив Венгрию в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии, предложила исключить страну из Шенгенской зоны."Премьер Виктор Орбан все больше испытывает терпение ЕС", — пишут авторы письма, направленного в Еврокомиссию. Речь на самом деле идет всего лишь о введении национальной карты — двухлетней рабочей визе, которую в Будапеште разрешили выдавать россиянам, белорусам, украинцам и гражданам других стран, не входящих в Евросоюз."Брюссельскую фабрику лжи не сломили ни факты, ни лето, и ясно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", — парировал обвинения глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему тщательно проверяет всех, прибывающих в ЕС. И добавил: одна из причина нападок — негодование некоторых депутатов усилением правых в ЕП."Патриотам за Европу" удалось сразу стать третьими в парламенте — убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния. Это о многом говорит", — отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.ЕС стоит перед выбором: либо переход к политике здравомыслия, либо саморазрушение, продолжает эксперт. Сейчас время тех, у кого четкая позиция. Остальным придется "терять лицо"."Здравомыслящих в Европе больше. Именно их интересы представляет Орбан. Он сильная личность и способен заручится поддержкой людей", — заключает Оленченко.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин уточняет: только удачными маневрами коалиции общеевропейскую политику не изменить."Главное — насколько быстро они смогут формировать по своему типу элиты в других странах. Нужно, чтобы к власти приходили люди вроде Орбана", — подчеркивает эксперт.А сам премьер Венгрии, скорее всего, останется лидером евроскептиков даже в случае победы Кикля в Австрии и Бабиша в Чехии. И столкновения руководящих органов ЕС с национально ориентированными правительствами продолжатся. Когда-нибудь Еврокомиссии придется учесть их позицию. Иначе ЕС грозит распад.

венгрия

европа

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венгрия, европа, виктор орбан, андрей бабиш, петер сийярто, евросоюз, европейская народная партия, политика