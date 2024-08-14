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Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением - РИА Новости, 14.08.2024
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08:00 14.08.2024 (обновлено: 08:02 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/soyuzniki-1965985393.html
Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением
Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением - РИА Новости, 14.08.2024
Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел объединить в Европарламенте правых евроскептиков, увеличив их шансы на реальную власть в ЕС. Вопреки расчетам... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:00
2024-08-14T08:02
венгрия
европа
виктор орбан
андрей бабиш
петер сийярто
евросоюз
европейская народная партия
политика
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел объединить в Европарламенте правых евроскептиков, увеличив их шансы на реальную власть в ЕС. Вопреки расчетам Брюсселя, Будапешт не оказался в изоляции, а, наоборот, усилил свое влияние. О балансе сил в Европе — в материале РИА Новости.Перспективный альянсВ конце июня Орбан, возглавляющий "Фидес", лидер "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Герберт Кикль и руководитель чешской "Партии недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш создали коалицию "Патриоты за Европу". Мест в Европарламенте (ЕП) у них вроде бы немного — 84 из 720, но фактически это третья по величине фракция.В 2021-м "Фидес" покинула "Европейскую народную партию" и оставалась в ЕП в одиночестве. Теперь же об изоляции и речи быть не может."Этот альянс задуман как ракета, которая призовет на борт другие партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее", — сказал Кикль на презентации коалиции.В итоге к "Патриотам" присоединились французское "Национальное объединение", венгерские христианские демократы, португальская "Чега", итальянская "Лига", греческий "Голос разума", испанская "Вокс", нидерландская "Партия за свободу", бельгийский "Фламандский интерес", а также "Латвия на первом месте" и "Датская народная партия".Изменения близкоТеперь евроскептики, выступающие за "Европу национальных государств", сильнее, чем когда-либо, отмечают в западных СМИ. В краткосрочной перспективе они вряд ли повлияют на политику Брюсселя, до власти их не допустят. Но рост популярности им обеспечен.Очередные выборы в разных европейских странах наверняка приведут к тому, что национальные правительства "поправеют", считают аналитики. Например, в Чехии осенью в лидеры может выбиться ANO. В Австрии хорошие шансы у FPÖ.Либералы и левые крайне этим обеспокоены. Сотрудничество австрийских евроскептиков с Венгрией грозит расколом по украинскому вопросу. Сейчас у FPÖ самый высокий рейтинг — 27 процентов.В СМИ не исключают, что премьеров в Евросовете от "Патриотов" со временем станет не меньше, чем от "Европейских консерваторов и реформистов" — еще одной правой коалиции в ЕП.Орбан или саморазрушениеОтношения Будапешта с Брюсселем продолжают обостряться. "Европейская народная партия", крупнейшая фракция ЕП, обвинив Венгрию в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии, предложила исключить страну из Шенгенской зоны."Премьер Виктор Орбан все больше испытывает терпение ЕС", — пишут авторы письма, направленного в Еврокомиссию. Речь на самом деле идет всего лишь о введении национальной карты — двухлетней рабочей визе, которую в Будапеште разрешили выдавать россиянам, белорусам, украинцам и гражданам других стран, не входящих в Евросоюз."Брюссельскую фабрику лжи не сломили ни факты, ни лето, и ясно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", — парировал обвинения глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему тщательно проверяет всех, прибывающих в ЕС. И добавил: одна из причина нападок — негодование некоторых депутатов усилением правых в ЕП."Патриотам за Европу" удалось сразу стать третьими в парламенте — убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния. Это о многом говорит", — отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.ЕС стоит перед выбором: либо переход к политике здравомыслия, либо саморазрушение, продолжает эксперт. Сейчас время тех, у кого четкая позиция. Остальным придется "терять лицо"."Здравомыслящих в Европе больше. Именно их интересы представляет Орбан. Он сильная личность и способен заручится поддержкой людей", — заключает Оленченко.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин уточняет: только удачными маневрами коалиции общеевропейскую политику не изменить."Главное — насколько быстро они смогут формировать по своему типу элиты в других странах. Нужно, чтобы к власти приходили люди вроде Орбана", — подчеркивает эксперт.А сам премьер Венгрии, скорее всего, останется лидером евроскептиков даже в случае победы Кикля в Австрии и Бабиша в Чехии. И столкновения руководящих органов ЕС с национально ориентированными правительствами продолжатся. Когда-нибудь Еврокомиссии придется учесть их позицию. Иначе ЕС грозит распад.
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венгрия, европа, виктор орбан, андрей бабиш, петер сийярто, евросоюз, европейская народная партия, политика
Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Петер Сийярто, Евросоюз, Европейская народная партия, Политика
Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением

Политолог Оленченко: без здравомыслящих политиков ЕС ждет саморазрушение

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел объединить в Европарламенте правых евроскептиков, увеличив их шансы на реальную власть в ЕС. Вопреки расчетам Брюсселя, Будапешт не оказался в изоляции, а, наоборот, усилил свое влияние. О балансе сил в Европе — в материале РИА Новости.

Перспективный альянс

В конце июня Орбан, возглавляющий "Фидес", лидер "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Герберт Кикль и руководитель чешской "Партии недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш создали коалицию "Патриоты за Европу". Мест в Европарламенте (ЕП) у них вроде бы немного — 84 из 720, но фактически это третья по величине фракция.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
В 2021-м "Фидес" покинула "Европейскую народную партию" и оставалась в ЕП в одиночестве. Теперь же об изоляции и речи быть не может.
"Этот альянс задуман как ракета, которая призовет на борт другие партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее", — сказал Кикль на презентации коалиции.
В итоге к "Патриотам" присоединились французское "Национальное объединение", венгерские христианские демократы, португальская "Чега", итальянская "Лига", греческий "Голос разума", испанская "Вокс", нидерландская "Партия за свободу", бельгийский "Фламандский интерес", а также "Латвия на первом месте" и "Датская народная партия".

Изменения близко

Теперь евроскептики, выступающие за "Европу национальных государств", сильнее, чем когда-либо, отмечают в западных СМИ. В краткосрочной перспективе они вряд ли повлияют на политику Брюсселя, до власти их не допустят. Но рост популярности им обеспечен.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента
Очередные выборы в разных европейских странах наверняка приведут к тому, что национальные правительства "поправеют", считают аналитики. Например, в Чехии осенью в лидеры может выбиться ANO. В Австрии хорошие шансы у FPÖ.
Либералы и левые крайне этим обеспокоены. Сотрудничество австрийских евроскептиков с Венгрией грозит расколом по украинскому вопросу. Сейчас у FPÖ самый высокий рейтинг — 27 процентов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники митинга против антироссийских санкций в Вене
В СМИ не исключают, что премьеров в Евросовете от "Патриотов" со временем станет не меньше, чем от "Европейских консерваторов и реформистов" — еще одной правой коалиции в ЕП.

Орбан или саморазрушение

Отношения Будапешта с Брюсселем продолжают обостряться. "Европейская народная партия", крупнейшая фракция ЕП, обвинив Венгрию в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии, предложила исключить страну из Шенгенской зоны.
"Премьер Виктор Орбан все больше испытывает терпение ЕС", — пишут авторы письма, направленного в Еврокомиссию. Речь на самом деле идет всего лишь о введении национальной карты — двухлетней рабочей визе, которую в Будапеште разрешили выдавать россиянам, белорусам, украинцам и гражданам других стран, не входящих в Евросоюз.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Брюссельскую фабрику лжи не сломили ни факты, ни лето, и ясно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", — парировал обвинения глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему тщательно проверяет всех, прибывающих в ЕС. И добавил: одна из причина нападок — негодование некоторых депутатов усилением правых в ЕП.
"Патриотам за Европу" удалось сразу стать третьими в парламенте — убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния. Это о многом говорит", — отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште
ЕС стоит перед выбором: либо переход к политике здравомыслия, либо саморазрушение, продолжает эксперт. Сейчас время тех, у кого четкая позиция. Остальным придется "терять лицо".
"Здравомыслящих в Европе больше. Именно их интересы представляет Орбан. Он сильная личность и способен заручится поддержкой людей", — заключает Оленченко.
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин уточняет: только удачными маневрами коалиции общеевропейскую политику не изменить.
© AP Photo / Virginia MayoЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание Европейского парламента в Брюсселе
"Главное — насколько быстро они смогут формировать по своему типу элиты в других странах. Нужно, чтобы к власти приходили люди вроде Орбана", — подчеркивает эксперт.
А сам премьер Венгрии, скорее всего, останется лидером евроскептиков даже в случае победы Кикля в Австрии и Бабиша в Чехии. И столкновения руководящих органов ЕС с национально ориентированными правительствами продолжатся. Когда-нибудь Еврокомиссии придется учесть их позицию. Иначе ЕС грозит распад.
 
ВенгрияЕвропаВиктор ОрбанАндрей БабишПетер СийяртоЕвросоюзЕвропейская народная партияПолитика
 
 
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