Ожидали совсем другого. Союзники Киева обеспокоены новым явлением
Политолог Оленченко: без здравомыслящих политиков ЕС ждет саморазрушение
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел объединить в Европарламенте правых евроскептиков, увеличив их шансы на реальную власть в ЕС. Вопреки расчетам Брюсселя, Будапешт не оказался в изоляции, а, наоборот, усилил свое влияние. О балансе сил в Европе — в материале РИА Новости.
Перспективный альянс
В конце июня Орбан, возглавляющий "Фидес", лидер "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Герберт Кикль и руководитель чешской "Партии недовольных граждан" (ANO) Андрей Бабиш создали коалицию "Патриоты за Европу". Мест в Европарламенте (ЕП) у них вроде бы немного — 84 из 720, но фактически это третья по величине фракция.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
В 2021-м "Фидес" покинула "Европейскую народную партию" и оставалась в ЕП в одиночестве. Теперь же об изоляции и речи быть не может.
"Этот альянс задуман как ракета, которая призовет на борт другие партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее", — сказал Кикль на презентации коалиции.
В итоге к "Патриотам" присоединились французское "Национальное объединение", венгерские христианские демократы, португальская "Чега", итальянская "Лига", греческий "Голос разума", испанская "Вокс", нидерландская "Партия за свободу", бельгийский "Фламандский интерес", а также "Латвия на первом месте" и "Датская народная партия".
Изменения близко
Теперь евроскептики, выступающие за "Европу национальных государств", сильнее, чем когда-либо, отмечают в западных СМИ. В краткосрочной перспективе они вряд ли повлияют на политику Брюсселя, до власти их не допустят. Но рост популярности им обеспечен.
Пленарная сессия Европарламента
Очередные выборы в разных европейских странах наверняка приведут к тому, что национальные правительства "поправеют", считают аналитики. Например, в Чехии осенью в лидеры может выбиться ANO. В Австрии хорошие шансы у FPÖ.
Либералы и левые крайне этим обеспокоены. Сотрудничество австрийских евроскептиков с Венгрией грозит расколом по украинскому вопросу. Сейчас у FPÖ самый высокий рейтинг — 27 процентов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга против антироссийских санкций в Вене
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене
В СМИ не исключают, что премьеров в Евросовете от "Патриотов" со временем станет не меньше, чем от "Европейских консерваторов и реформистов" — еще одной правой коалиции в ЕП.
Орбан или саморазрушение
Отношения Будапешта с Брюсселем продолжают обостряться. "Европейская народная партия", крупнейшая фракция ЕП, обвинив Венгрию в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии, предложила исключить страну из Шенгенской зоны.
"Премьер Виктор Орбан все больше испытывает терпение ЕС", — пишут авторы письма, направленного в Еврокомиссию. Речь на самом деле идет всего лишь о введении национальной карты — двухлетней рабочей визе, которую в Будапеште разрешили выдавать россиянам, белорусам, украинцам и гражданам других стран, не входящих в Евросоюз.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Брюссельскую фабрику лжи не сломили ни факты, ни лето, и ясно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", — парировал обвинения глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему тщательно проверяет всех, прибывающих в ЕС. И добавил: одна из причина нападок — негодование некоторых депутатов усилением правых в ЕП.
"Патриотам за Европу" удалось сразу стать третьими в парламенте — убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния. Это о многом говорит", — отмечает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште
ЕС стоит перед выбором: либо переход к политике здравомыслия, либо саморазрушение, продолжает эксперт. Сейчас время тех, у кого четкая позиция. Остальным придется "терять лицо".
"Здравомыслящих в Европе больше. Именно их интересы представляет Орбан. Он сильная личность и способен заручится поддержкой людей", — заключает Оленченко.
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин уточняет: только удачными маневрами коалиции общеевропейскую политику не изменить.
© AP Photo / Virginia MayoЗдание Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание Европейского парламента в Брюсселе
"Главное — насколько быстро они смогут формировать по своему типу элиты в других странах. Нужно, чтобы к власти приходили люди вроде Орбана", — подчеркивает эксперт.
А сам премьер Венгрии, скорее всего, останется лидером евроскептиков даже в случае победы Кикля в Австрии и Бабиша в Чехии. И столкновения руководящих органов ЕС с национально ориентированными правительствами продолжатся. Когда-нибудь Еврокомиссии придется учесть их позицию. Иначе ЕС грозит распад.