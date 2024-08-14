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Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года - РИА Новости, 14.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:41 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/sotsvyplaty-1966203812.html
Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года
Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года
Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:41
2024-08-14T16:41
новости подмосковья
людмила болатаева
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. В Московской области с 1 января 2025 года будет увеличен на 5,5% прожиточный минимум. "В регионе с нового года будет увеличен размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. В нашем регионе порядка 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума", - отметила Болатаева, слова котрой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Как уточнили в ведомстве, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения - 21 039 рублей, для пенсионеров – 16 600 рублей, для детей – 18 723 рубля. В Минсоцразвития напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.
https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966135877.html
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людмила болатаева, московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Людмила Болатаева, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты

Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области с 1 января 2025 года будет увеличен на 5,5% прожиточный минимум.
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"В регионе с нового года будет увеличен размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. В нашем регионе порядка 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума", - отметила Болатаева, слова котрой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Как уточнили в ведомстве, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения - 21 039 рублей, для пенсионеров – 16 600 рублей, для детей – 18 723 рубля.
В Минсоцразвития напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.
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