https://ria.ru/20240814/sotsvyplaty-1966203812.html

Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года

Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года - РИА Новости, 14.08.2024

Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года

Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:41

2024-08-14T16:41

2024-08-14T16:41

новости подмосковья

людмила болатаева

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. В Московской области с 1 января 2025 года будет увеличен на 5,5% прожиточный минимум. "В регионе с нового года будет увеличен размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. В нашем регионе порядка 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума", - отметила Болатаева, слова котрой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Как уточнили в ведомстве, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения - 21 039 рублей, для пенсионеров – 16 600 рублей, для детей – 18 723 рубля. В Минсоцразвития напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.

https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966135877.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила болатаева, московская область (подмосковье), социальные выплаты