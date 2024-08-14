https://ria.ru/20240814/sotsvyplaty-1966203812.html
Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года
Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Подмосковья сообщили об увеличении соцвыплат с 2025 года
Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:41
2024-08-14T16:41
2024-08-14T16:41
новости подмосковья
людмила болатаева
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. В Московской области с 1 января 2025 года будет увеличен на 5,5% прожиточный минимум. "В регионе с нового года будет увеличен размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. В нашем регионе порядка 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума", - отметила Болатаева, слова котрой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. Как уточнили в ведомстве, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения - 21 039 рублей, для пенсионеров – 16 600 рублей, для детей – 18 723 рубля. В Минсоцразвития напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.
https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966135877.html
https://ria.ru/20240813/vyplaty-1965912007.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила болатаева, московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Людмила Болатаева, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Размер единого пособия на детей, выплата соцпомощи, доплата к пенсии будут увеличены в Подмосковье с нового года, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В Московской области с 1 января 2025 года будет увеличен на 5,5% прожиточный минимум.
"В регионе с нового года будет увеличен размер выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии, выплаты на детей-сирот и многие другие. В нашем регионе порядка 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума", - отметила Болатаева
, слова котрой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Как уточнили в ведомстве, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 19 302 рубля, для трудоспособного населения - 21 039 рублей, для пенсионеров – 16 600 рублей, для детей – 18 723 рубля.
В Минсоцразвития напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.