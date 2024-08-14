https://ria.ru/20240814/soobschniki-1966233332.html

У подозреваемого в подрыве "Северных потоков" были два сообщника, пишут СМИ

У подозреваемого в подрыве "Северных потоков" были два сообщника, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

У подозреваемого в подрыве "Северных потоков" были два сообщника, пишут СМИ

Несколько немецких СМИ, включая телеканал ARD, назвали имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., которого... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:28

2024-08-14T17:28

2024-08-14T20:48

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северный поток — 2

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Несколько немецких СМИ, включая телеканал ARD, назвали имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках".Сообщается, что мужчине помогали супруги Евгений У. и Светлана У., которые также являются экспертами по дайвингу, их компания до сих пор предлагает зарубежные туры, а в соцсетях они поддерживают ВСУ.На запрос немецких медиа Светлана У. ответила, что она не знакома с Владимиром Ж. и ничего не знает о подрыве российских газопроводов.Кроме того, одно из местных изданий опубликовало фото того самого украинского инструктора по дайвингу, которое, как выяснили РИА Новости, взято из профиля в Facebook* некоего Владимира Журавлева из Киева. Ранее в среду телеканал ARD и несколько других СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест проживающего в Польше Владимира Ж. Утверждается, что он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках". Эту информацию якобы подтверждают очевидцы, видевшие группу украинцев на машине этой марки. Позднее стало известно, что мужчина покинул страну после того, как узнал о том, что Германия подала запрос на его выдачу.В начале июля несколько немецких СМИ со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв "Северного потока" планировался в 2014 году, его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, знакомый с ходом расследования источник утверждал, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к диверсии на газопроводах.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Кто на самом деле стоит за терактом на газопроводе?Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом.Германия, Швеция и Дания проводили расследования, но датская полиция закрыла его, поскольку не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, а шведская — потому что не смогла установить, кому следует предъявить обвинения.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине, утверждает Херш. В Вашингтоне эти обвинения отрицают. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240814/sevpotok-1966262546.html

https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html

https://ria.ru/20240713/zakharova-1959464613.html

https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html

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