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ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ

ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ

Украинские солдаты в ходе боев в Донбассе используют собак-роботов BAD.2 британского производства для разведывательных миссий, сообщила немецкая газета Bild. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:23

2024-08-14T15:23

2024-08-14T15:56

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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Украинские солдаты в ходе боев в Донбассе используют собак-роботов BAD.2 британского производства для разведывательных миссий, сообщила немецкая газета Bild. "Высокотехнологичное вооружение способно проникать прямо в российские окопы и распознавать позиции, которые невозможно увидеть с беспилотника. Это значительно повышает боевые возможности украинской армии", - пишет издание. Уточняется, что роботы осматривают окрестности, идентифицируют российские силы. Всего, по данным газеты, ВСУ используют 30 собак-роботов. Отмечается, что вооружение разработала британская компанией Brit Alliance. Робот оснащен антитепловой защитой - это препятствует его обнаружению. Как уточняет газета, скорость передвижения собак до 15 км/ч, режим автономной работы - до пяти часов, стоимость - от 4000 до 8000 евро, в зависимости от модификации. Отмечается, что позднее на собак-роботов может быть установлено огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, великобритания