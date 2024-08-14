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ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 14.08.2024 (обновлено: 15:56 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/sobaki-roboty-1966172964.html
ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ
ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ
Украинские солдаты в ходе боев в Донбассе используют собак-роботов BAD.2 британского производства для разведывательных миссий, сообщила немецкая газета Bild. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:23
2024-08-14T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
великобритания
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Украинские солдаты в ходе боев в Донбассе используют собак-роботов BAD.2 британского производства для разведывательных миссий, сообщила немецкая газета Bild. "Высокотехнологичное вооружение способно проникать прямо в российские окопы и распознавать позиции, которые невозможно увидеть с беспилотника. Это значительно повышает боевые возможности украинской армии", - пишет издание. Уточняется, что роботы осматривают окрестности, идентифицируют российские силы. Всего, по данным газеты, ВСУ используют 30 собак-роботов. Отмечается, что вооружение разработала британская компанией Brit Alliance. Робот оснащен антитепловой защитой - это препятствует его обнаружению. Как уточняет газета, скорость передвижения собак до 15 км/ч, режим автономной работы - до пяти часов, стоимость - от 4000 до 8000 евро, в зависимости от модификации. Отмечается, что позднее на собак-роботов может быть установлено огнестрельное оружие.
https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Великобритания
ВСУ используют британских собак-роботов в Донбассе, пишут СМИ

Bild: ВСУ используют собак-роботов BAD.2 для разведывательных миссий в Донбассе

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Украинские солдаты в ходе боев в Донбассе используют собак-роботов BAD.2 британского производства для разведывательных миссий, сообщила немецкая газета Bild.
"Высокотехнологичное вооружение способно проникать прямо в российские окопы и распознавать позиции, которые невозможно увидеть с беспилотника. Это значительно повышает боевые возможности украинской армии", - пишет издание.
Уточняется, что роботы осматривают окрестности, идентифицируют российские силы.
Всего, по данным газеты, ВСУ используют 30 собак-роботов. Отмечается, что вооружение разработала британская компанией Brit Alliance. Робот оснащен антитепловой защитой - это препятствует его обнаружению.
Как уточняет газета, скорость передвижения собак до 15 км/ч, режим автономной работы - до пяти часов, стоимость - от 4000 до 8000 евро, в зависимости от модификации. Отмечается, что позднее на собак-роботов может быть установлено огнестрельное оружие.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
3 августа, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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