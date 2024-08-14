https://ria.ru/20240814/situatsija-1966125599.html
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе
Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, никаких происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил глава района Сергей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:18
2024-08-14T12:18
2024-08-14T12:18
специальная военная операция на украине
курская область
льговский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, никаких происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во "ВКонтакте". "Утро началось с заседания оперативного штаба Льговского района. Никаких происшествий за минувшие сутки не было, ситуация стабильна. Торговые точки работают, подвоз продуктов в отдаленные населенные пункты организует местная власть", - написал глава района. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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курская область, льговский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Льговский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе
Коростелев назвал ситуацию в Льговском районе Курской области стабильной