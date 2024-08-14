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В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/situatsija-1966125599.html
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе
Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, никаких происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил глава района Сергей... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:18
2024-08-14T12:18
специальная военная операция на украине
курская область
льговский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, никаких происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во "ВКонтакте". "Утро началось с заседания оперативного штаба Льговского района. Никаких происшествий за минувшие сутки не было, ситуация стабильна. Торговые точки работают, подвоз продуктов в отдаленные населенные пункты организует местная власть", - написал глава района. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
льговский район
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курская область, льговский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Льговский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе

Коростелев назвал ситуацию в Льговском районе Курской области стабильной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, никаких происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во "ВКонтакте".
"Утро началось с заседания оперативного штаба Льговского района. Никаких происшествий за минувшие сутки не было, ситуация стабильна. Торговые точки работают, подвоз продуктов в отдаленные населенные пункты организует местная власть", - написал глава района.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЛьговский районВооруженные силы Украины
 
 
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