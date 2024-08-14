https://ria.ru/20240814/siriya-1966056539.html

Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер

Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер - РИА Новости, 14.08.2024

Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер

Авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, но выпущенные снаряды не попали по базе, передает агентство РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T01:35

2024-08-14T01:35

2024-08-14T01:42

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, но выпущенные снаряды не попали по базе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. Ранее чиновник из органов безопасности заявил агентству, что некая якобы "поддерживаемая Ираном группировка" выпустили шесть снарядов по базе, которые упали рядом с объектом. Источник добавил, что силы возглавляемой США коалиции ответили артиллерийским огнем на эту атаку. "Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы США на газовом месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не попали по базе", - передает агентство. Один из собеседников агентства отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.

https://ria.ru/20240810/sirija-1965444603.html

https://ria.ru/20240806/siriya-1964523596.html

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дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), иран, сирия