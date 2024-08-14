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Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер - РИА Новости, 14.08.2024
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01:35 14.08.2024 (обновлено: 01:42 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/siriya-1966056539.html
Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер
Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер - РИА Новости, 14.08.2024
Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер
Авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, но выпущенные снаряды не попали по базе, передает агентство РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T01:35
2024-08-14T01:42
в мире
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
иран
сирия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, но выпущенные снаряды не попали по базе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. Ранее чиновник из органов безопасности заявил агентству, что некая якобы "поддерживаемая Ираном группировка" выпустили шесть снарядов по базе, которые упали рядом с объектом. Источник добавил, что силы возглавляемой США коалиции ответили артиллерийским огнем на эту атаку. "Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы США на газовом месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не попали по базе", - передает агентство. Один из собеседников агентства отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.
https://ria.ru/20240810/sirija-1965444603.html
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), иран, сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Иран, Сирия
Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер

Рейтер: авиабаза США в Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу, но снаряды не попали

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, но выпущенные снаряды не попали по базе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
Ранее чиновник из органов безопасности заявил агентству, что некая якобы "поддерживаемая Ираном группировка" выпустили шесть снарядов по базе, которые упали рядом с объектом. Источник добавил, что силы возглавляемой США коалиции ответили артиллерийским огнем на эту атаку.
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"Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы США на газовом месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не попали по базе", - передает агентство.
Один из собеседников агентства отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.
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