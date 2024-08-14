https://ria.ru/20240814/shkolniki-1966070425.html

В Тульскую область прибыли более 30 воспитанников школы из Курской области

В Тульскую область прибыли более 30 воспитанников школы из Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

В Тульскую область прибыли более 30 воспитанников школы из Курской области

Более 30 воспитанников спортивной школы, выехавших из Курской области, прибыли в Тульскую область, их встретили сотрудники МЧС и психологи, сообщает ведомство. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:15

2024-08-14T06:15

2024-08-14T06:15

россия

курская область

тульская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 30 воспитанников спортивной школы, выехавших из Курской области, прибыли в Тульскую область, их встретили сотрудники МЧС и психологи, сообщает ведомство. "Спасатели МЧС России продолжают встречать прибывших граждан из Курской области... Сегодня ночью на железнодорожном вокзале Тульской области сотрудники МЧС России, волонтеры, психологи и врачи встретили 3 сопровождающих и 33 воспитанников спортивной школы", - говорится в сообщении. Также в Тверскую область прибыли 45 граждан, в подмосковном Ступино встретили группу из 27 человек, в Кострому прибыли 79 человек. Отмечается, что сотрудники ведомства сопровождают людей от автобусов, помогают с разгрузкой вещей и размещением в ПВР. Психологи МЧС России оказывают необходимую помощь. Добавляется, что прибывшим рассказали о порядке получения материальной помощи и иных форм социальной поддержки. Также налажено продовольственное, медицинское и информационное обеспечение. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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курская область

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россия, курская область, тульская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество