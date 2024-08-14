В Тульскую область прибыли более 30 воспитанников школы из Курской области
МЧС: более 30 воспитанников спортшколы вывезли из Курской области в Тульскую
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 30 воспитанников спортивной школы, выехавших из Курской области, прибыли в Тульскую область, их встретили сотрудники МЧС и психологи, сообщает ведомство.
"Спасатели МЧС России продолжают встречать прибывших граждан из Курской области... Сегодня ночью на железнодорожном вокзале Тульской области сотрудники МЧС России, волонтеры, психологи и врачи встретили 3 сопровождающих и 33 воспитанников спортивной школы", - говорится в сообщении.
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Также в Тверскую область прибыли 45 граждан, в подмосковном Ступино встретили группу из 27 человек, в Кострому прибыли 79 человек.
Отмечается, что сотрудники ведомства сопровождают людей от автобусов, помогают с разгрузкой вещей и размещением в ПВР. Психологи МЧС России оказывают необходимую помощь.
Добавляется, что прибывшим рассказали о порядке получения материальной помощи и иных форм социальной поддержки. Также налажено продовольственное, медицинское и информационное обеспечение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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