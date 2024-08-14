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Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино - РИА Новости, 14.08.2024
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15:52 14.08.2024 (обновлено: 16:43 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/shebekino-1966181295.html
Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино
Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино - РИА Новости, 14.08.2024
Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале о повреждениях в доме в Шебекино, который утром подвергся атаке украинских... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:52
2024-08-14T16:43
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале о повреждениях в доме в Шебекино, который утром подвергся атаке украинских беспилотников.&quot;В результате взрыва разрушены плиты перекрытий двух этажей в третьем подъезде. После проведения экспертизы примем решение о проведении дальнейших работ&quot;, — написал он.Губернатор вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым, министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым и первым замглавы Шебекинского городского округа Андреем Ноздрачевым осмотрели поврежденный дом. Там временно отключили подачу газа, электричества и воды, но специалисты уже работают на месте. Гладков выразил надежду, что свет и воду в двух соседних подъездах дадут в ближайшее время.Украинские дроны атаковали Шебекино рано утром. В одном из домов загорелась квартира и произошло обрушение плит, а также получила повреждения линия газоснабжения. Еще один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия, там пострадал водитель.
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Последствия удара ВСУ по жилому дому в Шебекино
Плиты перекрытий двух этажей в жилом доме в Шебекино разрушены при ударе ВСУ, в доме отключены газ, свет и вода, сообщил Гладков и опубликовал видео с места
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино

Гладков: плиты перекрытий в жилом доме в Шебекино разрушены при ударе ВСУ

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале о повреждениях в доме в Шебекино, который утром подвергся атаке украинских беспилотников.
«

"В результате взрыва разрушены плиты перекрытий двух этажей в третьем подъезде. После проведения экспертизы примем решение о проведении дальнейших работ", — написал он.

Губернатор вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым, министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым и первым замглавы Шебекинского городского округа Андреем Ноздрачевым осмотрели поврежденный дом. Там временно отключили подачу газа, электричества и воды, но специалисты уже работают на месте. Гладков выразил надежду, что свет и воду в двух соседних подъездах дадут в ближайшее время.
Украинские дроны атаковали Шебекино рано утром. В одном из домов загорелась квартира и произошло обрушение плит, а также получила повреждения линия газоснабжения. Еще один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия, там пострадал водитель.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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ШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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