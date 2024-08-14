https://ria.ru/20240814/shebekino-1966181295.html

Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино

Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино - РИА Новости, 14.08.2024

Удар дронов ВСУ разрушил перекрытия двух этажей в жилом доме в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале о повреждениях в доме в Шебекино, который утром подвергся атаке украинских... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:52

2024-08-14T15:52

2024-08-14T16:43

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале о повреждениях в доме в Шебекино, который утром подвергся атаке украинских беспилотников."В результате взрыва разрушены плиты перекрытий двух этажей в третьем подъезде. После проведения экспертизы примем решение о проведении дальнейших работ", — написал он.Губернатор вместе со своим заместителем Владимиром Базаровым, министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым и первым замглавы Шебекинского городского округа Андреем Ноздрачевым осмотрели поврежденный дом. Там временно отключили подачу газа, электричества и воды, но специалисты уже работают на месте. Гладков выразил надежду, что свет и воду в двух соседних подъездах дадут в ближайшее время.Украинские дроны атаковали Шебекино рано утром. В одном из домов загорелась квартира и произошло обрушение плит, а также получила повреждения линия газоснабжения. Еще один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия, там пострадал водитель.

https://ria.ru/20240814/zhiteli-1966161009.html

шебекино

белгородская область

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Последствия удара ВСУ по жилому дому в Шебекино Плиты перекрытий двух этажей в жилом доме в Шебекино разрушены при ударе ВСУ, в доме отключены газ, свет и вода, сообщил Гладков и опубликовал видео с места 2024-08-14T15:52 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков