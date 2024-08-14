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Украинские дроны атаковали Шебекино - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 14.08.2024 (обновлено: 08:42 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/shebekino-1966080755.html
Украинские дроны атаковали Шебекино
Украинские дроны атаковали Шебекино - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские дроны атаковали Шебекино
Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:38
2024-08-14T08:42
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ. На территории сельхозпредприятия FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал он.Добавляется, что при ещё одной атаке осколками посечён грузовой автомобиль.Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские дроны атаковали Шебекино

Гладков: при атаке украинских дронов на Шебекино пострадал один человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ. На территории сельхозпредприятия FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал он.
Добавляется, что при ещё одной атаке осколками посечён грузовой автомобиль.
Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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