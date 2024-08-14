https://ria.ru/20240814/shebekino-1966080755.html

Украинские дроны атаковали Шебекино

Украинские дроны атаковали Шебекино - РИА Новости, 14.08.2024

Украинские дроны атаковали Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:38

2024-08-14T08:38

2024-08-14T08:42

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ. На территории сельхозпредприятия FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал он.Добавляется, что при ещё одной атаке осколками посечён грузовой автомобиль.Оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия